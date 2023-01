Hausse des prix à venir en 2023 : les jeux seront-ils bientôt plus chers ?

L’électricité est plus chère, le gaz inabordable et le bon vieux fromage coûtera bientôt deux fois plus cher qu’avant l’inflation : un vrai Le scénario d’horreur est en Allemagne devenir une réalité. Et une fin est loin d’être en vue.

L’augmentation des coûts de production affecte presque toutes les industries et cela ne fait aucune différence industrie du jeu vidéo Arrêter.

À la Lancement des consoles dites de nouvelle génération avec le Playstation 5 et Xbox Series X et Squi devraient désormais être appelées consoles de la génération actuelle, il y avait déjà un ajustement des prix qui a fait sensation.

Les jeux vidéo coûtent désormais 10 euros de plus. Le prix standard de 69,99 euros est rapidement passé à 79,99 euros pour tous les titres à succès sur le Playstation 5.

Les prix des jeux vidéo pourraient encore augmenter cette année. Quels sont les faits ? Et qu’est-ce qui sera plus cher ?

Les jeux vidéo bientôt plus chers : à quoi faut-il s’attendre ?

Les circonstances de l’économie de marché mondiale pourraient faire en sorte que cela se produise. Les premiers analystes conviennent qu’il pourrait y avoir une autre augmentation des prix ici. Les jeux deviennent de plus en plus chers. Et cela s’applique non seulement à la Xbox, mais surtout aux jeux qui pas de budget AAA avoir à disposition ou simplement Jeux tiers.

So signifie par exemple docteur Serkan Toto par Kantan Games via GamesIndustry.biz que le coût de développement d’un jeu est un facteur clé dans la hausse des prix de détail. Il explique:

« Tous les studios n’ont pas augmenté leurs prix pour suivre l’augmentation des coûts de production et autres coûts de développement. Mais les joueurs sont susceptibles de voir une flambée globale des prix en 2023. Je pense que la tendance n’affectera pas seulement les titres AAA individuels, mais aussi les abonnements et le matériel, en particulier de Microsoft.

Et il avait finalement raison à ce sujet. Parce que Microsoft a déjà annoncé que pour le moment le Jeux Xbox du Studios first party à 80 euros être élevé. Le matériel et les jeux tiers suivront-ils bientôt ?

Si ce que Dr. Toto dit que non seulement les jeux propriétaires des principaux fabricants de consoles seront bientôt plus chers. D’autres studios de développement devront bientôt emboîter le pas pour couvrir leurs frais. Et cela signifie un Augmentation des prix de tous les jeux sur PlayStation Store, Microsoft Store et ainsi de suite.

Seul Nintendo est actuellement assez stable en matière de prix. Selon les initiés, cela ne devrait pas changer avant la prochaine console Nintendo. La Nintendo Switch ne devrait pas être plus chère.

Que diriez-vous de Sony avec les prix? Sony a déjà fixé le prix du Playstation 5 augmenté l’an dernier en raison des « taux d’inflation mondiaux et des tendances monétaires défavorables ». La console Sony coûte désormais 50 euros de plus. La version numérique coûte actuellement 449 € et la version standard coûte 549 €.

Et la deuxième génération de VR de Sony coûte aussi cher Sortie le 22 février 2023. Au départ est le PlayStation VR2 à 599 eurosquel ensemble 200 euros au dessus du prix de PlaystationVR mensonges.

Mais que pensez-vous? Combien seriez-vous déjà prêt à payer pour du matériel et des jeux vidéo ? Où est votre limite supérieure ? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires ci-dessous.

