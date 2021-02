Hasbro présente une version non sexiste de l’emblématique ‘Mr. Jouet tête de pomme de terre

Après près de 70 ans, le jouet emblématique M. Potato Head obtient un Rebranding du 21e siècle.

Le «M.» du nom est supprimé ainsi que «Mme» et bien que cela puisse sembler être un changement minime et peu de différence, cela va au-delà des vues traditionnelles et sert à rompre avec les normes traditionnelles de genre.

En ce qui concerne les familles Potato Head, cela changera la façon dont les enfants jouaient traditionnellement avec ces jouets.

La nouvelle marque devrait être dévoilée à l’automne 2021 et quand elle le fera, les enfants auront une tête de pomme de terre vierge pour créer des familles de même sexe ou des familles monoparentales.

Ce changement montre comment la société affecte aujourd’hui les marques de jouets et comment elles s’adaptent pour rester pertinentes.

M. Potato Head a été lancé par Hasbro en 1952 pour le prix de 0,98 €, soit environ 10 € aujourd’hui. L’année suivante, ils ont sorti Mme Potato Head avec des accessoires féminins tels que des nœuds à cheveux et des talons rouges.

À l’époque, cependant, les familles devaient utiliser de vraies pommes de terre pour mettre les accessoires. Les pièces accessoires comprenaient les mains, les pieds et les yeux, ainsi que des morceaux de feutre destinés à être utilisés comme moustaches.

Le grand succès de M. Potato Head peut être attribué au fait qu’il a été le premier jouet à être commercialisé directement auprès des enfants. Cela a clairement fonctionné, car ils en ont vendu plus d’un million la première année.

Kimberly Boyd, vice-président directeur général de Hasbro qui travaille sur la marque Potato Head, a déclaré que le succès du jouet dépendait de la «bêtise» du jouet.

« Le point idéal pour le jouet est de deux à trois ans », a déclaré Boyd. «Les enfants aiment habiller le jouet, puis jouer des scénarios de leur vie. Cela prend souvent la forme de créer de petites familles de pommes de terre, car elles apprennent ce que signifie être dans une famille.

En 2012, Hasbro a sorti un coffret mettant en vedette le couple de pommes de terre pour célébrer leur 60e anniversaire de mariage.

Au fil des ans, la marque a beaucoup joué dans l’idée de créer des familles. De la vente de M. et Mme Potato Head aux petits enfants de pommes de terre.

Aujourd’hui, cependant, la marque veut arrêter de se pencher pour autant dans la structure d’une famille traditionnelle.

«La culture a évolué», a déclaré Boyd. «Les enfants veulent pouvoir représenter leurs propres expériences. La façon dont la marque existe actuellement – avec le «M.» et «Mme» – est limitative en ce qui concerne à la fois l’identité de genre et la structure familiale. »

À la publication de la nouvelle jeudi, Hasbro a été confronté à de nombreuses réactions négatives de la part de ses clients et de ses consommateurs qui ne sont pas d’accord avec le changement.

«Honnêtement, c’est votre signal de faiblesse et de vertu qui m’offense. Choisissez-en un et tenez-vous-y – si vous voulez jouer au réveil pour pouvoir répondre aux besoins des masses, ne reculez pas dès que vous ressentez une once de contrecoup », a écrit un utilisateur de Twitter.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont été en conflit avec le changement et sont tombés des deux côtés de la réaction.

«J’adore cela sur un plan objectif parce que je crois fermement en l’abolition des rôles de genre et du sectarisme, mais je n’aime pas non plus ça parce que j’ai grandi avec l’icône connue sous le nom de mr potato head», a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Ils se sont adressés à Twitter pour préciser qu’ils continueraient à vendre les jouets de M. et Mme Potato Head, mais que les ensembles familiaux seraient non sexistes pour promouvoir l’inclusivité.

Cela a été vérifié dans les images qu’ils ont postées où il montre deux papas et deux mamans, ainsi qu’un couple hétérosexuel sur l’emballage de la boîte.

L’objectif de la marque est d’abandonner complètement le titre différencié par sexe.

Cela permet aux enfants la liberté d’expression et de faire en sorte que les pommes de terre ressemblent exactement à ce à quoi ils pensent qu’elles devraient ressembler. S’ils veulent qu’un garçon patate porte un arc et utilise un sac à main, ils devraient être autorisés à le faire.

Cela permet aux enfants de projeter également leurs propres points de vue et idées sur le sexe, la sexualité et la famille sur le jouet.

D’autres marques de jouets, comme Mattel, ont également travaillé pour repousser les limites. Cela pourrait être un peu plus difficile pour eux, cependant, car les intrigues autour de Barbie et American Girl impliquent généralement un mariage entre un garçon et une fille.

Idem avec Disney – les princesses ont tendance à épouser des princes ou à ne pas se marier du tout.

Bien que beaucoup rejettent le changement de Hasbro, le changement peut parfois être bon.

Il y a de petits garçons et filles qui grandissent maintenant et qui sont capables de se rapporter à certains jouets qui s’habillent d’une manière qu’ils n’aiment pas ou avec laquelle ils ne sont pas d’accord.

La décision d’Hasbro d’abandonner le «M.» et «Mme» permet aux enfants de tout le pays de se sentir plus inclus et d’être en mesure d’exprimer leur liberté sur la façon dont ils pensent que les jouets devraient s’habiller et ressembler

Hasbro a fait un grand pas en avant pour rompre avec les normes traditionnelles de genre et permettra aux enfants d’habiller leurs jouets comme les couples devraient avoir l’air.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.