Harry Styles jouera dans My Policeman face à Emma Corrin

Harry Styles continue de chercher à entrer dans le monde du théâtre et cette fois, il le fera grâce à Amazon Prime Video. Le service de streaming présente son nouveau film, My Policeman, et il mettra en vedette l’ancienne star de One Direction et The Crown, Emma Corrin.

My Policeman sera basé sur le roman de Beth Roberts et sera produit par Greg Berlanti, réalisateur de Love Simon et créateur de séries comme You and The Flash.

Emma Corrin a récemment été nominée aux Golden Globes 2021 pour son merveilleux portrait de la princesse Diana dans la série originale de Netflix, la couronne. Il avait également participé à des films tels que Cesare et Missbehavior.

Harry Styles, pour sa part, est surtout reconnu pour sa carrière musicale, à la fois dans One Direction et sa carrière solo. Dans l’industrie cinématographique il n’a joué qu’un seul rôle dans le film acclamé Dunkerke de Christopher Nolan. De plus, elle fera partie du casting de Don’t Worry Darling aux côtés de Florence Pugh et Olivia Wilde.

Mon policier Il se déroulera à la fin des années 1990 et suivra l’histoire de Tom et Marion, un couple qui accueillent chez eux Patrick, un vieil ami de Tom qui a été handicapé. Le film se concentre sur la relation secrète que Patrick et Tom avaient dans le passé, à une époque où l’homosexualité était illégale.

Harry Styles joue Tom et Emma Corrin joue Marion. Qui jouera le rôle de Patrick n’a pas encore été révélé.

Harry et Emma se connaissent déjà et ont même été vus ensemble à l’occasion, bien avant qu’ils ne sachent qu’ils travailleraient ensemble. Maintenant, vous êtes prêt à partir le tournage de My Policeman, qui pourrait débuter mi-2021, pour la première au début de 2022.