Harry Styles continuera dans Marvel après son apparition dans Eternals

Le producteur de »Éternels », nate moorea confirmé que l’apparition de Harry Styles dans la scène post-crédits du film, il aura un avenir au sein de l’univers cinématographique Marvel, confirmant que Style reviendra en tant que Starfox pour un futur projet.

« Nous n’avons pas simplement choisi Harry pour un label », a déclaré Moore dans une interview. « Il y a plus d’histoires à raconter avec ce personnage. Il a un lien intéressant avec Thanos ; ils sont demi-frères et partagent le même père. C’est un personnage compliqué, mais un personnage vraiment amusant. »

» Eternals » est sorti en 2021 et dans sa scène post-générique, Styles était considéré comme Starfox avec Patton Oswalt en tant que Pip the Troll, de nombreux fans spéculant sur ce que pourrait signifier l’apparition de ce personnage dans le MCU.

Réalisé par Chloé Zhao, » Eternals » se concentre sur le groupe titulaire d’êtres extraterrestres immortels, qui sortent de leur cachette après des milliers d’années pour protéger la Terre de leurs anciens homologues, les Deviants. Bien que »Eternals » était très attendu avant sa sortie, le film a finalement reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public.

»Eternals » n’a pas non plus été un énorme succès, gagnant un total de 402 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le quatrième film MCU le plus rentable, dépassé uniquement par »Black Widow », »Captain America: The Premier Vengeur » et »L’Incroyable Hulk ».

Bien que peu de détails aient été publiés officiellement, certaines rumeurs ont suggéré qu’il pourrait y avoir une suite à »Eternals ». Récemment, l’agence et l’équipe de direction de Don Leequi a joué Gilgamesh dans le film de 2021, a publié une déclaration soulignant le travail à venir de l’acteur, qui comprenait « Eternals 2 » parmi eux.

Le premier film comprenait un énorme casting composé d’acteurs de renom comme Nanjiani, Gemma Chan, Richard Madden, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. »Eternals » est disponible dans le catalogue Disney+.