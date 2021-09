« Harry Potter » proposera un programme-questionnaire pour son anniversaire

Cette année marque le 20e anniversaire de l’une des franchises cinématographiques chargée de former toute une génération d’enfants et de jeunes intéressés par la lecture : « Harry Potter ». « The Philosopher’s Stone » est sorti dans les salles du monde entier peu de temps après que le livre éponyme de JK Rowling a commencé à devenir un best-seller auprès des lecteurs anglophones.

Cela fait longtemps que nous n’avons pas apprécié les aventures de « le garçon qui a vécu » à l’école de sorcellerie et de magie de Poudlard, où il s’est préparé pour la bataille finale contre son ennemi juré Lord Voldemort, rencontrant toutes sortes d’alliés précieux et dangereux adversaires.

Malgré les polémiques idéologiques avec lesquelles Rowling a été liée ces dernières années (qui se sont accentuées tout au long de 2020), « Harry Potter » est une franchise qui compte encore des millions de fans à travers le monde qui soulignent que la saga a de précieux enseignements sur le deuil, le courage. , l’amitié et la loyauté.

Selon Deadline, Warner Bros a officiellement annoncé le lancement d’un nouveau programme-questionnaire intitulé « Poudlard : Tournoi des maisons », qui sera animé par la célèbre actrice britannique Helen Mirren, commençant son tournage ce mois-ci, avec une distribution internationale via HBO Max.

Le programme consistera en quatre spéciaux d’une heure, mettant ses concurrents dans un défi où ils doivent tester leurs connaissances de Poudlard et du monde magique dans lequel se déroule la saga, sous prétexte de pouvoir organiser la prestigieuse « Coupe du Loger « .

« Les bandes ont inspiré le charme et l’émerveillement pour beaucoup d’entre nous, et ce sera un plaisir de raviver cette magie pour les innombrables fans qui continuent de se révéler dans ce monde enchanteur », a déclaré Mirren dans le communiqué officiel de l’émission.

La présence de la saga « Harry Potter » dans le catalogue HBO Max a fait naître des soupçons sur un éventuel reboot ou spin.off se déroulant dans cet univers narratif. Bien que Warner Bros porte toujours un grand intérêt à la franchise, aucune production liée à celle-ci n’a été officiellement confirmée.