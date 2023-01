Avatar: The Way of Water déplace certains grands films sur la liste des films les plus rentables de tous les temps, Harry Potter perdant une place convoitée.

Harry Potter devient la dernière victime d’Avatar: la position de tous les temps au box-office de The Way of Water

Avatar : la voie de l’eau peut avoir été battu par Top Gun : Maverick pour la couronne du box-office 2022, mais l’épopée de James Cameron est loin d’être terminée car elle continue d’augmenter la liste des films les plus rentables de tous les temps. Selon Box Office Mojo, le box-office prolongé du week-end du Nouvel An a vu Avatar : la voie de l’eauLes recettes mondiales totales de s’élèvent à 1,4 milliard de dollars, faisant passer le film au-delà de 2018 Black Panther, Star Wars épisode VIII : Les derniers Jedi et Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Cela a poussé la franchise Harry Potter hors de la liste des 15 meilleurs revenus de tous les temps.

L’arrivée tardive de Avatar : la voie de l’eau dans les cinémas le 16 décembre signifiait que le film n’était pas tout à fait en mesure d’améliorer le box-office du hit de l’été Top Gun : Maverickqui a remporté le titre de meilleur film de 2022. Cependant, alors que le Pistolet supérieur le temps de la suite au box-office s’est terminé il y a des mois, le retour de Cameron à Pandora ne fait que commencer alors qu’il poursuit sa marche vers ce qui semble être un inévitable plus de 2 milliards de dollars. La vraie question pour beaucoup est de savoir jusqu’où le film peut monter dans la liste des meilleurs revenus.

Moins de trois semaines après sa sortie, Avatar : la voie de l’eau a déjà pris le double de tous les films sauf quelques-uns des trois dernières années grâce à ses performances internationales stupéfiantes. Avec un peu moins d’un milliard de dollars emportés à l’étranger, la position du film dans le classement 2022 n’a été entravée que par une performance nationale légèrement inférieure aux attentes. Cependant, même les recettes nationales à elles seules étaient supérieures à n’importe quelle sortie non top 10 du brut mondial de l’année.





Avatar 3 pourra-t-il maintenir à flot l’épopée de James Cameron ?

James Cameron était prêt à mettre fin à la Avatar franchise avec un troisième film si les choses avec Avatar : la voie de l’eau ne s’est pas déroulé comme prévu au box-office. Il ne fait plus aucun doute que ses trois futures suites seront désormais publiées, et potentiellement plus encore. Récemment, le producteur Jon Landau a expliqué que le tournage du troisième film était déjà à peu près terminé et que les scripts de toutes les suites étaient terminés. Il a dit:

« Ce que nous avons fait, c’est tout d’abord que nous avons terminé les quatre scripts pour 2, 3, 4 et 5. [The cast] Lis-les. Ils savent où vont leurs personnages. Ils savent. Il informe comment ils jouent ces scènes. Nous sommes sortis et nous avons tourné tout le film 2. Nous avons tourné 95% du film 3. Nous avons encore un peu de choses à récupérer. Et nous avons tourné le premier acte du film 4. […] Je pense que l’une des grandes choses que nous avons faites, et Jim a fait dans ces scripts, c’est que chaque film va vous emmener dans de nouveaux biomes et de nouvelles cultures.

Tandis que Avatar 3 devrait arriver dans les cinémas en décembre 2024, il reste encore beaucoup de travail à accomplir d’ici là, la première coupe du film étant d’une durée de 9 heures. Bien que la coupe théâtrale que nous voyons soit considérablement plus courte, on peut toujours s’attendre à ce qu’elle soit un autre ajout épique à la franchise.