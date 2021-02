‘Harry Potter’ aura une nouvelle exposition immersive en 2022

Une nouvelle exposition immersive a été annoncée dans le monde de ‘Harry Potter’ pour lui 2022.

L’entreprise, Imaginez des expositions, a annoncé la création d’une exposition sur le monde de ‘Harry Potter’, qui parcourra le monde en 2022. Imaginer a créé des expositions de grande qualité pendant plus de 10 ans, s’associant maintenant à Warner Bros.

Il a été annoncé que l’expérience explorera le monde de ‘Harry Potter’ Oui «Bêtes fantastiques», tandis qu’il parcourra le monde en s’adaptant à l’échelle et aux conditions des lieux où il se produit.

L’exposition montrera des recréations de haute qualité et innovantes de certains des principaux lieux du film, ainsi que des accessoires et des costumes originaux utilisés dans les films.

Bien que cela fasse plus de 20 ans depuis le dernier livre de ‘Harry Potter’, Et presque 10 depuis son dernier film, il est intéressant de voir comment le monde du sorcier continue de générer de nouveaux fans et du contenu.







Le nouvel épisode de la série de films est actuellement en développement Retombées de ‘Harry Potter’, ‘Bêtes fantastiques’, dont la date de sortie est prévue pour 2022.

Récemment, il y a eu un certain nombre de rumeurs selon lesquelles HBO il développerait une sorte de série sur le monde magique pour sa plateforme de streaming, HBO Max.