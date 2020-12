Harrison Ford ne sera pas refondu dans Indiana Jones 5 malgré les retards promis par le producteur

Indiana Jones 5 Le producteur Frank Marshall promet que Harrison Ford ne sera pas refondu dans le rôle emblématique. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est sorti en salles il y a 12 ans, donc les fans attendent depuis plus d’une décennie que la suite arrive. Un nouveau script est actuellement en cours d’écriture par James Mangold (Logan), qui a également été sollicité pour succéder à Steven Spielberg dans le fauteuil du réalisateur.

Harrison Ford aura 79 ans en juillet prochain et il en aura 80 à l’époque Indiana Jones 5 ouvre dans les théâtres. De nombreux fans se sont demandé s’il serait en mesure de poursuivre l’action pour la suite tant attendue, tandis que d’autres craignent que cela n’arrive pas du tout. Frank Marshall confirme que la suite se produit toujours et que Ford sera plus que prêt à reprendre le rôle. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire ci-dessous.

« Ouais, nous travaillons sur le script. Il n’y en aura qu’un Indiana Jones et c’est Harrison Ford. Ce qui m’enthousiasme avec Jim, c’est une belle histoire. Je pense que tu vois ça dans ses films comme Ford contre Ferrari. Tout est question de personnages et de raconter une bonne histoire. Je suis donc impatient de voir ce qu’il propose. Je n’ai pas encore vu (le script), donc je ne sais pas quoi vous dire. «

Harrison Ford est toujours en excellente forme et est capable de rebondir après des blessures sur le plateau, ce que nous avons tous appris quand il a été blessé en faisant le réveil de la force en 2015. Ford peut plus que probablement surpasser les acteurs qui ont la moitié de son âge, de sorte que les fans peuvent cesser de s’inquiéter de l’aspect d’âge du rôle et des éléments physiques nécessaires pour le réussir. Au lieu de cela, l’inquiétude devrait être sur le Indiana Jones 5 script, qui a traversé de nombreux écrivains au fil des ans.

Quant à vouloir abandonner le fouet et le fedora emblématiques, Harrison Ford ne va pas abandonner cela. Dans une interview de l’année dernière, Ford a été interrogé sur la possibilité que quelqu’un redémarre le Indiana Jones franchise avec un nouvel acteur. Il a déclaré: « Personne ne sera Indiana Jones. Vous ne comprenez pas? Je suis Indiana Jones. Quand je serai parti, il est parti. C’est facile! » Lorsqu’on le dit ainsi, il est facile de voir que l’acteur ne va nulle part de si tôt.

Dans une interview du début de l’année, Harrison Ford a parlé de Indiana Jones 5, bien qu’il ne puisse pas dire grand-chose. « Nous verrons de nouveaux développements dans sa vie, sa relation. Nous verrons une partie de son histoire résolue. » Cependant, tout cela a été dit avant que James Mangold ne réécrive le script, ce qui signifie que Ford n’a peut-être même pas encore la main dessus. Au moment d’écrire ces lignes, Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022. L’interview avec Frank Marshall a été initialement réalisée par Den of Geek.

