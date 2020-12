Harrison Ford ne sera pas dans ‘Indiana Jones 5’

Le producteur de ‘Indiana Jones 5’, Frank Marshall, a confirmé que Harrison Ford Il ne reviendra pas dans la franchise dans le rôle titre.

Gué joué le célèbre archéologue sur la bande, ‘Les aventuriers de l’arche perdue’ dans 1981 et ses trois suites ultérieures. Son apparition la plus récente en tant que personnage 2008 avec ‘Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal’.







Des rumeurs avaient déjà commencé que Gué reviendrait à la franchise pour une cinquième tranche, qui a été confirmée comme étant en développement à 2016Cependant, il a rencontré diverses difficultés au fil du temps.

Actuellement, Disney Oui Lucasfilm ont fixé la date de sortie de ‘Indiana Jones 5’ pour juillet de 2022, quand Gué fêtera son anniversaire 80.

Bien que l’acteur ait reçu de bonnes critiques pour sa participation à des films tels que ‘Star Wars: Le réveil de la force’ Oui ‘Blade Runner 2049 ‘, son âge avancé représenterait une difficulté pour les producteurs du film en raison des scènes risquées que cela impliquerait.







Dans de nouvelles déclarations, le producteur de la bande, Frank Marshall a commenté: «Nous travaillons sur le script… il n’y en aura qu’un Indiana Jones et ce sera Harrison Ford. Ce qui m’intéresse, c’est une belle histoire. Tout est question de personnages et de raconter une bonne histoire. Je suis donc impatient de voir ce qui se passe. «

Les deux marshall comme Steven Spielberg, qui est également derrière la franchise, ont déclaré qu’ils ne remplaceraient pas Gué avec un autre Indiana JonesCependant, ils développeront l’avenir de la franchise d’une manière différente qui n’inclut pas l’acteur bien-aimé.