la plateforme de HBO Max vient de confirmer que la quatrième saison de la série animée »Harley Quinn » sera diffusée en 2023. Le service HBO a révélé une liste de plusieurs émissions originales qui reviendront au cours de l’année prochaine.

Parmi eux se trouvait un aperçu de la saison 4 de »Harley Quinn », où l’on peut voir Harley faire un tour dans une calèche en forme de tête de Joker et quelques chiens enragés dans les rues de Gotham City. Le retour de la série pour adultes a été confirmé avec d’autres émissions telles que » Succession », » Winning Time: The Rising of the Lakers Dynasty » et » True Detective ».

Les séries qui feront leurs débuts sur HBO Max telles que »The Last of Us », »The Idol » et »Velma » ont également été révélées. Une date de première pour la quatrième saison de »Harley Quinn » n’a pas été précisée.

La prochaine saison de » Harley Quinn » a été confirmée en août 2022, un mois après la première de la saison 3. Les deux premières saisons ont fait leurs débuts sur le service de streaming DC Universe, mais après sa fermeture, elles sont passées à HBO Max pour la première de sa troisième saison.

En plus de la quatrième saison, un épisode solo de la série, intitulé » Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special », sera diffusé en février 2023. L’épisode durera au total 44 minutes et verra Harley et Poison Ivy passer leur première Saint-Valentin ensemble.

Les créateurs de la série, Justin Halpern, doyen Lorey Oui Patrick Schumacker, ont exprimé leur enthousiasme à poursuivre l’expansion de la série après sa quatrième saison. »Harley Quinn » a été apprécié pour son humour et sa déconstruction des comics, ainsi que pour les performances de chacun de ses acteurs.

L’actrice Kaley Cuococonnu pour être Penny dans »The Big Bang Theory », joue le rôle de Harley Quinn, tandis que Lac Bell elle exprime Posion Ivy. Les autres acteurs du casting incluent Alan Tudyk, Ron Funchess et Tony Hale.

»Harley Quinn » a ses trois premières saisons disponibles sur HBO Max.