Happy Women’s Day sur WhtasApp: les meilleures images à télécharger et à envoyer gratuitement le 8 mars

Là journée de la femme est l’un des anniversaires les plus sincères de l’année et cède à nouveau la place pour célébrer toutes les femmes avec un pensée spéciale. La pandémie en cours rendra difficile la célébration de la fête, mais ouiréseaux sociaux et plateformes de messagerie instantanée ils peuvent être utiles pour souhaiter des salutations à toutes les femmes proches et éloignées de leurs contacts les plus proches. Sur Internet, les images et les gifs thématiques pour les bons voeux abondent et trouver celui qui a le plus de sens et le plus d’impact n’est peut-être pas facile; voici une sélection des plus belles images et phrases, mais aussi des images drôles et ironiques à envoyer en format numérique à tous les protagonistes de ce 8 mars.

Les images choisies et proposées sont toutes gratuit, et les obtenir est simple. Ceux qui le font à partir d’un smartphone doivent simplement taper sur l’image choisie, puis sélectionner l’option à enregistrer dans le menu qui apparaît: le matériel est enregistré dans le dossier de téléchargement sur les téléphones Android et dans la pellicule sur les iPhones; ceux qui enregistrent les images depuis l’ordinateur devront cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, choisir l’option d’enregistrement et décider dans quel dossier de l’appareil ils souhaitent stocker l’image.

Pour envoyer des images enregistrées il commence par ouvrir le réseau social ou l’application de messagerie et accédez au mur du contact ou à la conversation souhaitée. Lors de la rédaction du message, vous devez ensuite appuyer sur le bouton pour les pièces jointes (sur Facebook, il a les caractéristiques d’un appareil photo; sur WhatsApp c’est le symbole du trombone, suivi de celui de l’appareil photo). Sur un smartphone, la boîte de dialogue qui s’ouvre vous permettra de choisir l’image souhaitée parmi la dernière téléchargée; sur un ordinateur, pour trouver l’image, vous devrez visiter le même dossier où le matériel a été enregistré à l’étape précédente.

Images et phrases pour la journée de la femme

Une belle image avec un message personnel serait idéale pour souhaiter une bonne journée des femmes, mais parfois l’inspiration échoue. Voici donc une sélection d’images complète avec des phrases pour souhaiter à toutes les femmes un bon 8 mars.

Images drôles du 8 mars

Pour celles qui souhaitent souhaiter une heureuse journée de la femme avec une pincée de joie et d’ironie, les images pleines d’esprit et drôles ne manquent pas. Les blagues, les jeux de mots et les échanges astucieux sur le thème du 8 mars peuvent être idéaux pour les affections proches et les publics les plus autodérivants.

Images pour la journée mondiale de la femme

La meilleure façon de souhaiter une bonne journée de la femme sur WhatsApp et Facebook est probablement de parler avec le cœur avec un message écrit de votre propre main. Une image simple mais évocatrice est ce qui va le mieux avec ce type d’intervention: en voici quelques-unes simples qui ne voleront pas la vedette à ce qui est écrit en annexe.

Gifs pour la journée de la femme

Comme pour les autres anniversaires, les GIF animés sont particulièrement réussis pour leur pouvoir évocateur. Trouver de la qualité n’est pas aussi facile que pour les images, voici donc une sélection organisée des meilleurs en circulation compatibles avec Facebook (pour envoyer sur WhatsApp, vous devez passer par le moteur de recherche interne, accessible depuis le panneau emoji).

Images pour la Journée de la femme à partager avec des amis

Les salutations du 8 mars sont un rituel qui se partage également entre amis, et dans ce cas, la teneur des salutations peut être différente de celle des célébrations plus institutionnelles. Voici une sélection d’images adaptées pour fêter l’anniversaire de femme en femme.

