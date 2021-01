Happy Republic Day 2021: voici comment télécharger et envoyer des autocollants WhatsApp thématiques

25 janv.2021 15:48:21 IST

Le jour de la République approche à grands pas et tout le pays se préparera à célébrer la fête nationale avec la plus grande ferveur. Alors que le Jour de la République marque l’anniversaire de l’entrée en vigueur de la Constitution indienne, les citoyens devraient chérir la joie de faire partie d’une nation indépendante et républicaine. C’est aussi le moment de revenir sur la dure lutte pour l’indépendance qui a vu plusieurs braves cœurs sacrifier leur vie.

À cette occasion, il est tout à fait approprié de partager la joie de la fête de la République avec vos proches.

Comment télécharger et envoyer des autocollants pour le Jour de la République 2021

Étape 1: accédez à l’application WhatsApp sur votre smartphone

Étape 2: Appuyez sur le chat ou le groupe de la personne à qui vous souhaitez envoyer l’autocollant WhatsApp Republic Day 2021.

Étape 3: Une fois ouvert, cliquez sur l’icône emoji à côté de la barre de discussion.

Étape 4: Choisissez l’icône des autocollants et cliquez sur le symbole «+» à droite.

Étape 5: Parcourez les packs disponibles pour trouver tout ce qui convient. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, appuyez sur l’option «Obtenir plus d’autocollants» à la fin de la liste.

Étape 6: Vous serez redirigé vers l’App Store avec les résultats de la recherche affichant une liste d’applications d’autocollants liées à Republic Day 2021.

Étape 7: Recherchez maintenant l’application d’autocollants souhaitée parmi les images promotionnelles disponibles, puis téléchargez-la.

Étape 8: Après l’installation, ouvrez à nouveau WhatsApp, accédez à la fenêtre de discussion sélectionnée et envoyez les autocollants téléchargés pour souhaiter à vos amis et à votre famille un joyeux jour de la République 2021.

Au cas où vous voudriez organiser des autocollants de la Fête de la République 2021, voici comment procéder:

Étape 1: Téléchargez n’importe quelle application de création d’autocollants depuis l’App Store et installez-la.

Étape 2: Naviguez sur Internet pour trouver des images Happy Republic Day 2021 et téléchargez-les sur votre appareil.

Étape 3: Ouvrez maintenant l’application de création d’autocollants et cliquez sur l’option « Créer un nouveau pack d’autocollants ».

Étape 4: Ajoutez les images que vous avez téléchargées et personnalisez l’autocollant avec des messages ou des citations intéressants.

Étape 5: Une fois cela fait, appuyez sur l’option «Publier le pack d’autocollants».

Étape 6: Ouvrez WhatsApp et envoyez les autocollants nouvellement créés à partir de votre bibliothèque d’autocollants WhatsApp.

.

