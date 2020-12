Happy Death Day Star veut un crossover bizarre

Les univers cinématographiques interconnectés font fureur de nos jours. Lancés par le MCU, d’autres studios ont également tenté de créer leurs propres franchises de «monde fictif partagé», du DCEU au Prestidigitation univers. Maintenant, Jessica Rothe, qui a joué le rôle principal de « Tree » dans l’évasion du cinéaste Christopher Landon a frappé la comédie d’horreur Joyeux jour de la mort et sa suite, a révélé à CinemaBlend qu’elle aimerait un film croisé avec Millie, la protagoniste de la dernière offre de Landon Bizarre.

«Ce serait tellement fou et tellement amusant. Je suis en panne. Voici le truc, comme tout ce que Chris [Landon] propose des pitchs ou CinemaBlend, cela sonne juste comme une aventure amusante et merveilleuse. Je pense que l’une des choses que j’aime tant dans les films Happy Death Day et dans ce qui a été infusé Bizarre, même si c’était d’une manière si nouvelle et inventive, ces mondes sont si amusants et remplis d’humour et de cœur. Ces deux films ont tellement de cœur même s’ils sont drôles, sombres et tellement tordus et c’est la raison pour laquelle je pense qu’ils pourraient se chevaucher. Et il y a ce petit peu de magie inexpliquée, de rebondissements de science-fiction, donc je peux totalement voir comment Tree et Millie imaginent une merde ensemble. «

Bizarre raconte l’histoire de Millie, lycéenne maladroite, interprétée par Kathryn Newton, qui échange des corps avec un tueur en série connu sous le nom de Blissfield Butcher, joué par Vince Vaughn. Un peu comme Joyeux jour de la mort, qui présentait le personnage de Rothe en fuite d’un tueur en l’espace d’une seule journée, Bizarre a Millie et le boucher face à face sur une période de 24 heures, à la fin de laquelle l’échange de corps deviendrait permanent. De son côté, Jessica Rothe est honorée de partager le titre de « Scream Queen » dans l’univers cinématographique de Christopher Landon aux côtés de Newton et Vaughn.

« J’adore [Freaky] tellement et j’aime aussi Chris Landon, et j’aime son cerveau. Et je me sens tellement honoré que Kathryn Newton et Vince Vaughn soient mes camarades reines du cri. Comme le fait que Vince Vaughn soit une reine des cris, c’est l’une de mes choses préférées au monde. Je pense qu’ils étaient absolument stupéfiants dans le film. C’est tellement amusant, ils m’ont vraiment époustouflé. «

Les avis pour Bizarre ont été largement positifs, les critiques louant le jeu d’acteur de Vaughn et Newton pour avoir aidé à vendre les prémisses de l’échange de corps. Il ne serait pas surprenant qu’une suite de suivi soit faite pour Bizarre, et puisque les fans réclament une deuxième suite à Joyeux jour de la mort ainsi, il est tout à fait possible de combiner les deux idées et de faire croiser Millie et Tree dans un film qui est à la fois une suite de Bizarre et Joyeux jour de la mort 2U. Seul le temps nous dira si c’est dans cette direction que Landon décide d’accepter les deux franchises.

Réalisé par Christopher Landon, Bizarre comprend Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Oshervich, Uriah Shelton, Alan Ruck, Katie Finneran et Dana Drori. Le film est maintenant en salles, et il arrive en VOD le 4 décembre. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à CinemaBlend.

