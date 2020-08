Hanyo no Yashahime: dessins de couleurs révélés des protagonistes

Il anime de Hanyo no Yashahime se rapproche de la première, et en attendant que cela se produise la page officielle de la série a partagé l’apparence que ses protagonistes auront En direct et en couleur.

A une heure de l’après-midi au Japon, un panel live a eu lieu avec les seiyuus qui ont joué Sesshoumaru et Rin dans le premier anime de la série. Avec la révélation de la palette de couleurs de Towa et Setsuna (filles de Sesshoumaru) enfin, les dessins des trois principaux protagonistes ont été réunis.

Moroha (14 ans)

Elle est la fille unique d’Inuyasha et de Kagome. Moroha est un chasseur de primes bien connu à l’époque féodale. Elle est très heureuse et avec un cœur pur, mais quand elle met un tableau rouge sur son visage qu’elle porte à l’intérieur d’une coquille, sa personnalité change complètement montrant un côté très sauvage, ce qui l’a amenée à être connue sous le nom de “Red Demon Destroyer of Nations”.

Comme son pseudonyme l’indique, La palette de couleurs de Moroha est composée de tons rougeâtres, principalement dans sa cape et les radiateurs illustrés d’un rouge profond. Ses traits du visage et sa couleur de cheveux ressemblent étroitement à Inuyasha sous sa forme humaine.

Towa (14 ans)

Une fille qui vit dans le Japon moderne et qui fréquente le lycée. Elle a voyagé dans le temps présent il y a 10 ans en utilisant le tunnel de l’arbre temporel. Quand elle est arrivée à notre époque, elle a été aidée par Sota, le frère de Kagome qui a fini par l’adopter. Elle est hautement qualifiée en arts martiaux et fréquente actuellement le St. Gabriel Gakuen Women’s Institute.

La tenue de Towa fait allusion à un design plus contemporain, probablement pour avoir été instruit à l’heure actuelle. Elle porte un costume blanc avec des accents bleus et ses cheveux sont blancs, à l’exception d’une mèche rouge qui simule une tache de naissance.

Setsuna (14 ans)

Setsuna est membre des exterminateurs de démons dirigés par Kohaku, après s’être séparé de Towa lors d’un incident à l’époque féodale il y a 10 ans. Bien qu’elle ait rencontré Towa à l’heure actuelle, Setsuna n’a aucun souvenir de son enfance ou de sa famille, elle ne reconnaît donc pas Towa comme sa sœur.

Contrairement à sa sœur, Setsuna porte une armure similaire à celle portée par les exterminateurs de démons de l’époque féodale, avec des détails en noir et bleu marine. Son épaule droite est recouverte d’un grand foulard semblable à celui que portait Sesshomaru, et ses cheveux sont également illustrés de petites mèches rougeâtres.

En parlant de Inuyasha et sa suite, la fiche d’information 58 sur 99 a été publiée aujourd’hui, qui sert de récapitulatif des personnages et des événements avant la première de Hanyo no Yashahime, qui sera approximativement Samedi 12 septembre, à partir de 17h30 (heure japonaise) via les chaînes Yomiuri TV et Nippon TV.

Que pensez-vous des créations des trois protagonistes de Hanyo no Yashahime?

