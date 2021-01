Hannibal: la conversation sur la nouvelle saison a été revitalisée

Mobistoxx Commode HANNIBAL 1 porte 4 tiroirs chêne sanremo hell

De fabrication allemande, gage de fiabilité et de robustesse, cette authentique commode HANNIBAL, de très haute qualité, est axée sur le confort. Fonctionnelle grâce à ses quatre tiroirs de rangement et sa niche fermée par une porte pleine et comprenant une étagère, cette élégante commode vous garantit un