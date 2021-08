Hands On: Riders Republic est odieux mais génial sur PS5

Ouvrir la carte dans la version PlayStation 5 de la sortie de sports extrêmes en monde ouvert Riders Republic est un moment fascinant. Vous verrez des centaines, voire des milliers, d’icônes de joueurs dévaler les montagnes de manière synchronisée. S’appuyant sur les fondations de Steep, il s’agit d’un bac à sable connecté où chaque joueur existe dans le même espace, et c’est sans aucun doute une prouesse technique.

Mais là où le prédécesseur enneigé de la version était principalement calme et serein, son successeur est impétueux et odieux. Une cinématique d’ouverture présente le décrochage narratif du titre : il n’y a rien d’important ici en termes de caractérisation, juste du bruit alimenté par Red Bull, alors que les personnes atteintes de TDAH crient des mots à la mode des années 90 comme « noueux » dans votre oreille.

Reste à voir si ce niveau d’intensité sera tolérable sur de longues périodes, mais heureusement, le gameplay est beaucoup plus acceptable. Il faut plus d’une heure à Ubisoft pour retirer les roues d’entraînement, mais pour la défense de l’éditeur, il y a beaucoup à apprendre ici : vélo de montagne, ski, combinaisons de fusée et motoneiges – et ce n’est que quelques-uns.

Le jeu vous démarre avec un deux-roues de base et vous envoie dans une descente scandaleuse à travers certaines forêts: les performances sont assez fluides à 60 images par seconde sur PS5, bien qu’il y ait quelques incohérences que l’entreprise devra égaliser avant lancement. Il y a un sentiment de vitesse scandaleux, en particulier à la première personne, ce qui rend la descente aussi audacieuse qu’elle en a l’air.

Ceux qui ont joué à Descenders ou même Domination en descente se sentira familier avec la manipulation, et c’est extrêmement bien exécuté ici. Il existe un mécanisme d’atterrissage automatisé activé par défaut qui rend les backflips et les rotations sûrs, mais désactivez-le et vous serez responsable de l’alignement manuel de votre cycliste avec le sol – avec des points supplémentaires proposés pour la difficulté supplémentaire.

Structurellement, l’équipe de développement doit beaucoup de mérite aux créateurs de The Crew 2, car il est presque identique au coureur multidisciplinaire. Au fur et à mesure que vous terminez des événements, vous débloquerez de l’équipement avec de meilleurs attributs, vous permettant de rejouer des parcours pour débloquer des étoiles. Au fur et à mesure de votre progression dans le didacticiel, de plus en plus d’équipements seront mis à votre disposition, comme les skis et la combinaison susmentionnés.

C’est ici que le jeu trouve une identité unique qui lui est propre. Les courses de masse encouragent jusqu’à 60 joueurs à se rassembler dans la même zone à la fois, et à partir de là, vous vous affrontez tous simultanément. Ces descentes font appel à plusieurs disciplines. Vous sauterez donc de votre vélo de montagne et utiliserez votre combinaison de fusée pour vous propulser à travers la campagne avant de descendre sur vos skis et de courir jusqu’à la ligne d’arrivée.

L’adrénaline pure lorsque vous êtes à l’avant d’un événement à 60 joueurs est inégalée, mais nous avons trouvé certains parcours un peu injustes avec leurs obstacles : vous ne pouvez pas faire grand-chose lorsque vous êtes flanqué et qu’il y a un paquet de pneus au milieu de la route devant vous. Le cercle de brassage pour remonter vous repositionnera parfois derrière les pneus, et à ce moment-là, vous êtes tombé à la dernière place.

C’est aussi janky au-delà de la croyance. Ces lignes de départ avec 60 joueurs, bien que techniquement impressionnantes, ont l’air absolument ridicules, car tout le monde s’écrase les uns contre les autres et déclenche les mêmes cycles d’animation. S’il est passionnant d’être tous sur le même parcours à la fois, les départs sont bien trop chaotiques à notre goût – la course ne devient intéressante que lorsque les concurrents sont un peu plus espacés.

L’ambition et l’ampleur du jeu se font également au détriment de la fidélité visuelle. Ne vous y trompez pas, il y a ici un monde varié et intéressant, s’étendant des canyons ressemblant à des déserts jusqu’aux montagnes enneigées – mais c’est l’échelle qui impressionne, et pas nécessairement les détails individuels. C’est un jeu mieux connu lorsque vous vous déplacez à grande vitesse.

Comme c’est le cas avec tant de titres maintenant, Ubisoft voit clairement cela comme un service, et tous les crochets courants sont là. Une boutique en jeu propose une sélection tournante d’articles, avec sa propre devise premium, tandis qu’il existe des missions quotidiennes et des récompenses pour la rétention des joueurs. Attendez-vous à ce que le jeu final comporte un Battle Pass et tous les autres jeux de base courants en tant que service.

Mais c’est le gameplay de base dans le contexte d’un monde ouvert en ligne vraiment impressionnant qui se démarque ici. Une fois les chaînes relâchées, Riders Republic est le genre de jeu où vous voudrez passer du temps juste pour explorer les limites de ce qui est possible. Tu vois cette montagne ? Non seulement vous pouvez y aller, mais vous pouvez également effectuer un Superman à 920 degrés en dehors de celui-ci. Comme, totalement noueux, bruh!

Riders Republic s’est-il hissé en tête de la liste des personnes les plus recherchées sur PS5 ? Êtes-vous tombé amoureux de la version bêta ou en avez-vous déjà marre ? Pédalez dans la section commentaires ci-dessous.