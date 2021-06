Hands On : NEO : The World Ends With You apporte une au-delà élégante à la PS4

Une entrée peu connue mais très appréciée du panthéon JRPG de Square Enix, The World Ends With You est une expérience unique avec l’art magnifique du réalisateur de Kingdom Hearts, Tetsuyo Nomura. Le jeu a examiné des concepts tels que l’influence des médias sociaux et l’apprentissage mémétique bien avant que ces choses ne soient aussi omniprésentes qu’elles le sont aujourd’hui. Les conceptions de Nomura, aux côtés du combat étonnamment profond au stylet, l’ont cimenté comme un classique culte. Maintenant, 14 ans après ses débuts sur Nintendo DS, la suite du réalisateur original Tatsuya Kando arrive sur PS4.

Notre pratique de NEO: The World Ends With You couvre les deux premières heures, nous mettant dans la peau de l’adolescent maussade Rindo alors qu’il boude dans les rues animées de Shibuya. La tête enfouie dans les applications de chat et les jeux mobiles, les pensées banales des habitants de Tokyo sans visage (littéralement) flottent autour de lui. Avant de pouvoir dire « regarde des deux côtés », Rin et son ami Fret sont frappés par la circulation et se retrouvent dans une autre réalité, celle dans laquelle ils sont les concurrents du mystérieux Reaper’s Game. C’est une série de défis qui incorporent des énigmes et des batailles, le prix et le but ultime inconnus de nos protagonistes nouvellement décédés. Aux côtés d’autres concurrents et vainqueurs précédents, connus sous le nom de Reapers, l’UG (abréviation de Underground) est envahi par des ennemis appelés « Noise ».

Toute personne familière avec l’esthétique flashy de Persona 5 se sentira immédiatement à l’aise avec NEO. Tout est dans une interface utilisateur stylisée, de la musique funky et des fenêtres de dialogue explosives. Le thème général de la jeunesse contre la société est là et le dialogue regorge d’argot. Si un chat parlant se transformait en camionnette, vous ne cligneriez même pas des yeux.

Après que Rin et Fret se soient retrouvés dans l’UG et commencent à lire et à influencer les esprits du grand public, les choses commencent à devenir intéressantes. Nos héros ne peuvent pas interagir directement avec les vivants, mais ils peuvent voir leurs pensées et s’engager dans une initiation légère en plantant des idées dans la tête des gens. C’est une mécanique amusante; la lecture des espoirs et des rêves de la population en général compense les emplacements quelque peu fades de la zone de départ de Shibuya 103.

L’analyse de l’environnement révèle ces rêveries publiques, mais aussi le bruit susmentionné. Combat, qui était un point culminant de l’original de 2007, a changé la perspective de la 2D de haut en bas à la 3D à la troisième personne. Les combats ont pris une ambiance distinctement Kingdom Hearts, avec Rin et ses amis sautant dans les airs et parcourant l’arène pour se concentrer sur les ennemis.

Chaque personnage est équipé d’un badge épingle, qui mappe une capacité spécifique à l’un des boutons du visage ou de l’épaule. Ces capacités couvrent toute la gamme des sorts de mêlée et à distance aux tirs en rafale et à la zone d’effet. Terminer une série d’attaques étourdit un ennemi, incitant le gang à « abandonner le rythme ». Frapper un ennemi dans cet état avec une attaque différente fait plus de dégâts et remplit un compteur de combo, ce qui permet à votre équipe d’enchaîner des combos plus rapidement lorsqu’elle est déclenchée.

Le combat prend un peu de temps pour s’y habituer, mais se déroule bien une fois qu’il clique. Les épingles tombent régulièrement des ennemis, il est donc recommandé d’expérimenter différents types de capacités. Notre jeu nous a emmenés jusqu’au premier boss majeur, un singe géant qui attrape les membres du groupe et les tient. Cela oblige les autres combattants à cibler la main du singe, libérant le ravisseur et rajoutant leur attaque dans le pool de capacités. C’est un combat alléchant qui taquine des batailles plus complexes à venir.

C’est formidable de voir ce monde sur PlayStation, une entrée sous-estimée dans le canon Square dominé par Final Fantasy. Les vétérans apprécieront le design signature de Nomura, la musique douloureusement contagieuse et les combats à base d’épingles. L’histoire de Rin devrait permettre aux nouveaux arrivants de se familiariser avec la tradition dense établie par le jeu original et son adaptation en anime. Maintenant, si nous pouvions simplement obtenir le jeu original nouvellement porté sur PS4, ce serait également formidable.