Hands On: Gravity Rush, les fans de Freedom Wars se sentiront chez eux dans Scarlet Nexus sur PS5, PS4

La dissolution de Japan Studio a frappé durement les fans de PlayStation cette année, mais jouer les trois premières heures de Scarlet Nexus ce mois-ci nous a fait évoquer Gravity Rush et Freedom Wars. Ne vous y trompez pas, la sortie du jeu de rôle d’action Bandai Namco a vraiment sa propre identité – mais si vous avez envie des exclusivités Sony susmentionnées de ye vieux jours, alors vous vous sentirez probablement comme chez vous ici.

Le récit, basé sur les échanges d’ouverture, pue, bien sûr. Vous incarnez Yuito Sumeragi ou Kasane Randall – nous avons choisi ce dernier – qui sont chacun armés de pouvoirs psychocinétiques et ont ensuite été recrutés par l’Autre Force de Suppression (OSF) pour lutter contre un étrange phénomène extraterrestre connu sous le nom d’Autres. La direction artistique sur ces ennemis est vraiment intéressante, car certains ressemblent à des bouquets de fleurs avec des pattes – tout cela est un peu surréaliste.

Les autres existent pour consommer des cerveaux humains, et vous travaillerez donc avec des alliés de l’OSF pour protéger le peuple de New Himuka. L’intrigue se déroule progressivement avec – surprise, surprise – des cinématiques de panneaux de bandes dessinées Gravity Rush, mais l’écriture est sans caractère et contient tellement de connaissances qu’elle devient rapidement fastidieuse. Nous avons assez apprécié les plaisanteries impertinentes de Kasane – encore une fois, cela nous a rappelé Kat – mais nous nous sommes rapidement retrouvés à nous déconnecter pendant le dialogue.

Heureusement, le gameplay est beaucoup plus engageant et présente des rides intéressantes. Comme évoqué précédemment, quel que soit le protagoniste que vous sélectionnez a des pouvoirs psychocinétiques, il peut donc invoquer des objets comme des voitures pour lancer des ennemis. Il existe cependant une jauge qui limite le nombre de fois où vous pouvez utiliser la capacité et pour la recharger, vous devrez utiliser des attaques de mêlée standard. Mélanger les deux pour conserver votre endurance tout en étant capable d’effectuer des mouvements spéciaux est divertissant.

Au fur et à mesure que vous progressez dans les premières rencontres, une bonne quantité de profondeur est également ajoutée au système. Par exemple, vous pouvez enchaîner des manœuvres psychocinétiques avec des attaques standard pour un maximum de dégâts. Ensuite, une fois que vous avez accès aux alliés, vous pouvez canaliser les capacités de vos compagnons pour améliorer votre propre style de combat, en augmentant les statuts électriques ou de feu. Certains ennemis sont faibles à des traits spécifiques, donc probablement plus tard dans le jeu, vous devrez sélectionner vos complices avec soin.

Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous gagnerez des points de compétence qui peuvent être dépensés sur une carte cérébrale pour améliorer votre personnage dans des domaines clés. Tout cela est assez standard – et nous avons remarqué que l’arbre des compétences semble assez petit dans l’ensemble – mais nous imaginons qu’il y aura juste assez de profondeur lorsque vous l’associez à tous les différents alliés que vous recruterez au cours de la campagne. Il est à noter que vous pouvez également renforcer vos relations avec les membres du parti pour améliorer leur efficacité.

Le jeu a l’air assez décent, en particulier sur le plan environnemental, car New Himuka est densément détaillé et constitue une excellente toile de fond. Malheureusement, malgré son échelle visuelle, il est globalement assez claustrophobe, car il y a très peu de choses à explorer. La plupart des environnements du jeu – au moins dans notre démo – sont présentés comme de petits hubs, et les écrans de chargement sont déclenchés chaque fois que vous passez à un autre. Nous nous sommes également retrouvés à retourner aux mêmes endroits plus que nous le souhaiterions.

C’est donc assez traditionnel et cela comporte ses propres mises en garde, mais c’est peut-être exactement ce que le médecin a ordonné aux fans de la sortie de Japan Studio et de ses semblables. Le combat a une sensation frénétique que nous prévoyons ne fera que devenir plus chaotique au fur et à mesure que vous progresserez dans la campagne, et bien que la configuration de l’histoire n’ait guère contribué à nous engager, nous nous sommes retrouvés captivés par la direction artistique dense et parfois surréaliste du titre.