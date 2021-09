Hands On: FIFA 22 se sent comme du vrai football pour une fois

En ce qui concerne cet auteur, FIFA ne s’est jamais senti tout à fait bien. Pour une franchise vendue comme un simulateur de football, il y a un cas pour EA Sports en vertu de la loi sur les descriptions commerciales – cela n’a jamais vraiment ressemblé au vrai football, mais plutôt à un analogue du sport comme la Rocket League distinctement arcade. Mais sur la base de plus de six heures avec FIFA 22 jusqu’à présent, il s’agit d’un jeu de football – la communauté YouTube va le mépriser.

Le changement le plus important et le plus évident est la façon dont la balle se déplace dans les airs. FIFA 21 était vraiment un jeu conçu pour être joué au sol : la physique du ballon ne pouvait tout simplement pas faire face aux passes lobées dans la surface ou aux centres fouettés de l’extérieur. Cela, sur PlayStation 5 au moins, a tout changé. Jouer l’une de ces balles de cross-field à la Paul Scholes pour changer de jeu est vraiment exceptionnel, et courir vers la ligne pour écraser une balle dans la surface est désormais une stratégie viable.

C’est toujours un jeu vidéo et ce n’est pas parfait, donc vous allez voir votre juste part d’animations de déformation et d’étranges bugs de collision au cours d’une session, mais il ne fait aucun doute que FIFA 22 reflète mieux le football du monde réel que lui. a jamais. Le contrôle rapproché et les mouvements d’adresse sont toujours efficaces avec des joueurs comme Neymar Jr, mais vous êtes également récompensé pour frapper le ballon et vous faire de la place – il semble y avoir moins de tactiques de « dribbler votre adversaire à mort » d’autrefois.

La réécriture du gardien de but fait également une grande différence. Vous ne pouvez plus vous contenter de dépasser Gianluigi Donnarumma à son poste proche : il va faire cet arrêt assez facilement, ou au moins le pousser dans un coin. C’est toujours une mini-victoire pour l’équipe attaquante, bien sûr : la nouvelle physique aérienne signifie que les virages peuvent être mortels, et si vous avez un attaquant imposant comme Erling Haaland à l’avance, il y a de fortes chances qu’il se fatigue les tendons du cou. et l’électricité à la maison.

Les tirs de finesse en dehors de la boîte sont également spectaculaires. Bien que les tirs de chronométrage aient été sous-estimés au cours des dernières années du jeu, obtenez-le ici et vous pouvez en enrouler un directement dans le coin supérieur comme Andrea Pirlo à son apogée. La combinaison de la trajectoire du ballon et de la nouvelle physique du filet permet des jeux incroyablement satisfaisants et dignes d’intérêt : regarder le gardien de but se lancer désespérément sur le côté alors que le ballon traverse l’air et à l’intérieur du poteau est digne d’un baiser de chef.

La technologie Hypermotion très médiatisée fait également la différence, car il existe des milliers de nouvelles animations contextuelles qui aident à rendre le jeu plus frais. Ce n’est pas l’altération sismique qui a été annoncée, mais la façon dont les joueurs ajustent leur foulée pour frapper la balle, par exemple, rend la présentation beaucoup plus convaincante dans l’ensemble. On est aussi assez friands de toutes les petites animations hors du commun qui servent à accentuer l’immersion.

Bien sûr, nous sommes encore bien dans la période de la lune de miel : cela repose sur un peu plus que quelques heures de jeu. Il y a beaucoup de temps pour que les exploits soient découverts, les problèmes d’équilibre à exposer et pour que la communauté compétitive se dispute avec EA Sports dans les mises à jour. Jusqu’ici tout va bien, cependant: cela ressemble beaucoup plus à du vrai football en ce moment. Imaginez : croiser le ballon est actuellement une meilleure tactique qu’un faux tir en pirouette pour vous frayer un chemin au-delà des quatre arrières. Bonkers!

Comment trouvez-vous FIFA 22 jusqu’à présent? Avez-vous déjà eu l’occasion de jouer, et quelles sont vos premières impressions ? Slalomez votre chemin vers la section des commentaires ci-dessous.