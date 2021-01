Hands On: Balan Wonderworld est un jeu de plateforme inhabituel qui ne lui ressemble pas

Nous ne savons pas vraiment par où commencer avec Balan Wonderworld. Accordé un accès anticipé à la démo – disponible à tous à partir de demain – nous avons joué ce titre quelque peu mystérieux, et nous ne sommes pas entièrement convaincus. La démo elle-même est assez volumineuse, mais d’après notre expérience, nous ne sommes pas convaincus par ce nouveau concept de Yuji Naka.

Après une introduction élégante au monde du jeu avec une cinématique CG sophistiquée, vous êtes plongé dans un monde central qui relie chacun des niveaux du jeu. Il n’y a pas grand chose à voir ou à faire ici mais à sauter dans une scène. Le premier duo de niveaux se déroule dans une ferme, avec des cultures géantes et des champs verts partout. Ce qui est le plus inhabituel dans ce paramètre est un effet visuel très discordant. Au fur et à mesure que vous avancez, le monde est au-delà de toute sorte de chaîne, comme si vous étiez sur un énorme cylindre. Le problème est que l’effet est mal mis en œuvre; cela a en fait un peu dérangé nos yeux. Une fois que vous avez effacé ce premier monde, d’autres niveaux s’ouvrent et ils ne semblent pas avoir ce même problème.

Quoi qu’il en soit, à part les bizarreries visuelles, le jeu a un aspect et une sensation fantaisistes, avec tout dans des couleurs vives et fonctionnant à 60 images par seconde verrouillées sur PlayStation 5. Cela dit, ce n’est pas particulièrement impressionnant à regarder, avec très simple les caractères et le travail de texture. La musique est meilleure, accompagnant les scènes avec des morceaux faciles à vivre qui vous finiront probablement par la tête.

Quant au gameplay lui-même, c’est extrêmement simple. Le crochet principal de Balan Wonderworld est que votre personnage peut porter de nombreux costumes, et chacun offre une capacité unique. Une fois que vous en aurez récupéré un, vous obtiendrez une brève explication de ce qu’il fait. Les exemples de la démo incluent une tenue de loup qui vous permet de générer une tornade, une fleur qui peut s’étirer pour atteindre des objets de collection et un dragon qui peut respirer des boules de feu. Nous disons que le gameplay est extrêmement simple car, quelle que soit la tenue que vous utilisez actuellement, sa capacité est activée avec un seul bouton. Vous pouvez utiliser l’un des boutons de visage ou l’un des déclencheurs (qui ont un retour adaptatif sur DualSense) pour exécuter la puissance d’une combinaison.

Cela signifie que le jeu est très accessible aux jeunes joueurs et que vous ne vous inquiétez pas des commandes lorsque vous changez de costumes. Vous pouvez mettre en banque trois d’entre eux à la fois et basculer librement entre eux quand vous le souhaitez. Ce qui est bien, c’est que chaque capacité peut être utilisée pour progresser dans un niveau, mais elle peut également être utilisée contre des méchants. Certains sont meilleurs que d’autres pour repousser les ennemis, mais le simple fait de sauter sur la tête fera le travail.

Si vous êtes touché par un ennemi, vous perdrez la tenue que vous portez actuellement, ce qui peut être gênant en fonction de la distance à laquelle il a été récupéré. De manière générale, ils semblent être distribués intelligemment, mais soyez prêt à revenir un peu en arrière si vous avez besoin d’une capacité particulière.

Après avoir joué à plusieurs niveaux dans la démo, il semble que vous souhaitiez revenir aux étapes précédentes avec plus de tenues déverrouillées. Vous pouvez choisir les costumes à prendre dans une scène, vous permettant de mélanger les choses et d’accéder potentiellement à de nouvelles zones ou à des secrets cachés. Pour autant que nous sachions, votre objectif principal est de collecter des statues dorées de Balan, et vous devrez utiliser chaque tenue pour les trouver toutes.

Il y a aussi des mini-jeux à découvrir, mais ils tombent assez à plat, n’ajoutant pas grand chose à l’expérience. Après avoir joué à travers une étape, vous aurez rassemblé des gemmes colorées. De retour dans la zone du moyeu, ces gemmes peuvent être nourries au poussin comme des créatures appelées Tims, mais ce n’est pas vraiment expliqué pourquoi vous devriez le faire.

Ce n’est pas le seul mystère inexpliqué; il y a un comptoir au milieu du hub, et nous n’avons pas encore découvert à quoi il sert. Après avoir combattu un boss, nous avons libéré le fermier piégé à l’intérieur, puis nous avons fait un tour dans un train aérien. Cette démo en contient une bonne quantité, mais les éléments inexpliqués nous ont quelque peu déconcertés.

Il est clair que le but de ce jeu est de créer quelque chose avec une qualité de rêve qui convient aux joueurs de tous niveaux. Il n’y a rien de mal à cela, bien sûr, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir déçus par ce que nous avons joué. Peut-être que le jeu complet s’en tirera mieux avec l’image entière en place, car pour le moment, cela ressemble à un mélange d’idées bizarre qui ne se réunit pas tout à fait.

La démo de Balan Wonderworld sera disponible à partir du jeudi 28 janvier sur PS5 et PS4. Allez-vous vérifier cela? Jouez à vous déguiser dans la section commentaires ci-dessous.