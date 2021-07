Hands On: Arcadegeddon montre un sérieux potentiel en accès anticipé sur PS5

Arcadegeddon a été annoncé lors de la dernière diffusion State of Play de Sony, mais on a l’impression que beaucoup de gens ont déjà oublié qu’il existe. Ce jeu de tir à la troisième personne est une toute nouvelle adresse IP développée et publiée par Illfonic, et il est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 en accès anticipé. Il serait trop facile de l’effacer ; un jeu qui ressemble à Fortnite, mais qui contient des éléments de type voyou, et ce n’est même pas encore fait ? Eh bien, après avoir passé du temps à y jouer pour nous-mêmes, nous sommes ici pour vous dire pourquoi cela vaut absolument le coup.

Dans l’état actuel des choses, le jeu est un jeu de tir à la troisième personne PvE dans lequel vous vous battez contre une société qui tente de reprendre l’arcade de jeux vidéo bien-aimée de votre oncle. Un virus s’est infiltré dans son dernier jeu, et vous vous faufilez à l’intérieur pour vous occuper des forces robotiques maléfiques à travers divers biomes avec des zones générées aléatoirement. À l’avenir, le jeu inclura également des modes PvP, mais tout ce qui est disponible au moment de la rédaction est le mode de base, qui peut être joué en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Vous commencez dans un hub – Gilly’s Arcade, celui que vous essayez de sauver – et, une fois les didacticiels terminés, il sera peuplé de quelques personnes qui vous proposeront des défis. Essentiellement, la boucle principale d’Arcadegeddon commence une nouvelle course et va aussi loin que possible, dans le but passif d’atteindre ces autres objectifs pour débloquer des récompenses et gagner de l’XP. Cela ne semble pas si excitant sur le papier, mais la vérité est que le jeu a déjà cette qualité addictive dont il a besoin. Ce n’est évidemment pas l’article fini, mais ce qui est ici est étonnamment fort.

Le plus important, c’est que ça fait du bien de jouer. Alors que les choses vont probablement changer, le gameplay d’instant en instant semble déjà serré. Votre personnage est assez agile, avec un double saut, un esquive, un sprint et un toboggan. C’est très amusant à faire et cela signifie que vous vous déplacerez la plupart du temps, bien que nous ne soyons pas complètement convaincus que le rouleau soit mappé sur R3. Le tir est également satisfaisant, et il y a des armes intéressantes dans le mélange qui jouent sur les archétypes réguliers. Abattre ces méchants robots est très amusant, et ils vous attaquent sous tous les angles, vous obligeant à rester mobile. C’est en accès anticipé, mais les fondamentaux sont solides.

Chaque zone ne consiste pas toujours à tuer un nombre X d’ennemis – en fait, c’est le plus souvent que vous avez un objectif différent à atteindre. Alors que les méchants continueront d’apparaître pour vous distraire, vous devrez accomplir des tâches de base comme détruire des objets particuliers, trouver des clés et leurs serrures respectives, ou survivre au même endroit pendant un certain temps. Ceux-ci vous donnent des raisons d’explorer pleinement, et signifient qu’il ne s’agit rarement que de tuer.

Comme vous pouvez vous y attendre, la difficulté augmente au fur et à mesure que vous progressez, mais vous trouverez également des améliorations de statistiques, des bonus et de meilleures armes, de sorte que l’action semble relativement bien équilibrée. Des armes à feu aléatoires tombent des caisses à butin et parfois des ennemis, avec diverses raretés et quelques effets élémentaires complétant leurs dégâts de base. La variété d’armes jusqu’à présent est décente, mais le jeu bénéficierait certainement de plus d’armes à feu avec lesquelles jouer.

Le style artistique ne sera pas du goût de tout le monde, mais la présentation a un sens unique du style – des vibrations de la fin des années 90 / du début des années 2000, des couleurs néon et des lignes épurées partout – et cela s’étend également aux environnements. Bien qu’il n’y ait pas une tonne de variété dans les biomes actuellement dans le jeu, les grands espaces vous donnent beaucoup de marge de manœuvre, et c’est amusant de rebondir autour d’eux, d’esquiver les dangers et d’explorer à la recherche de caisses de butin. Oh, et en passant, il a une excellente implémentation DualSense, avec différentes armes fournissant différents effets sur la gâchette. C’est un effort étonnamment fort pour un accès anticipé.

Dans l’ensemble, tout s’enchaîne plutôt bien. C’est un jeu de tir engageant avec une mécanique soignée, un excellent gameplay et beaucoup de personnalité. Illfonic a présenté de bons arguments pour son nouveau jeu avec ce qui est inclus jusqu’à présent, et la feuille de route promet que de nombreux contenus supplémentaires seront ajoutés jusqu’au lancement réel en 2022. Il ne fait rien de particulièrement nouveau, c’est juste un bien exécuté jeu qui ne fera que s’améliorer avec le temps. Il a beaucoup de potentiel et nous sommes vraiment impatients de voir comment il évolue.

Avez-vous joué à Arcadegeddon sur PS5 ? Qu’en pensez-vous jusqu’à présent ? Branchez-vous dans la section commentaires ci-dessous.