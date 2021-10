Hands On: All Hallows’ Dreams: Ghost Train est un événement d’Halloween terriblement amusant sur PS4

Dreams fournit aux joueurs un ensemble d’outils avec lesquels faire plus ou moins tout ce qu’ils veulent, mais comme pour tout support créatif, une toile vierge peut être la chose la plus intimidante de toutes. C’est pourquoi l’une des meilleures fonctionnalités en cours du jeu est le jam communautaire, qui fournit à chacun un thème et une date limite pour faire quelque chose qui correspond au brief. Cela vous donne un point de départ, qui est parfois tout ce dont vous avez besoin. Les événements thématiques s’appuient sur cette idée, fournissant aux utilisateurs un concept de base et quelques modèles de base. Les résultats finaux de ces efforts de collaboration sont parmi les meilleurs éléments de Dreams, et c’est encore une fois le cas avec All Hallows’ Dreams: Ghost Train.

En direct dans le jeu en ce moment, ce nouvel événement sur le thème d’Halloween est un autre travail conjoint entre le développeur Media Molecule et la communauté dédiée au jeu. Les utilisateurs ont créé des friandises effrayantes et le studio a tout cousu de manière cohérente et engageante.

Vous arrivez à Horror Junction, une petite zone qui donne le ton pour le reste de l’événement. Ici, l’habitant d’une caravane vous informe qu’il s’est transformé en une grosse araignée, et c’est à vous de découvrir comment briser la malédiction. C’est simple, mais la tâche donne un but à l’ensemble et promet des lutins effrayants comme récompenses, vous donnant une certaine motivation pour explorer l’événement à la recherche d’indices.

À la jonction, vous pouvez changer votre avatar entre six personnages effrayants mignons. Ils sont tous géniaux, mais notre préféré est le zombie, dont le cerveau a non seulement un visage qui lui est propre, mais il monte et descend pendant que vous courez, ce qui est tout simplement délicieux. Vous verrez également le Carnaval des Curiosités, qui est la porte d’entrée du reste de l’événement.

Avant d’aborder les efforts de la communauté, il convient de noter à quel point le travail de Media Molecule sur le monde des hubs est merveilleux. Le carnaval est un endroit génial, équilibrant parfaitement l’effroi avec un ton familial. Le style visuel et la musique en particulier se combinent pour créer une atmosphère amusante qui a juste le bon niveau de chair de poule dans le mix. C’est un espace dans lequel vous voudrez simplement vous imprégner.

Une paire de tentes contient des mini-jeux intéressants à apprécier pendant que vous y êtes également. Sur la gauche se trouvent des cibles à tirer – une bonne pratique pour ce qui va suivre – et sur la droite, vous trouverez des défis plus complexes. Un flipper, un jeu d’arcade d’Halloween, une grue à griffes et un test de force jouent tous comme vous vous en doutez, et bien qu’ils ne retiennent peut-être pas votre attention pendant des heures, ils sont des distractions bien faites et amusantes de l’événement principal.

Les jardins Lostsleep sont l’endroit où vous trouverez les premières créations communautaires de l’événement, sous la forme de citrouilles sculptées et d’épouvantails personnalisés. C’est amusant de parcourir chaque zone et de jeter un coup d’œil à tout cela, qui va d’hilarant et adorable à impressionnant et vraiment effrayant. Chacun a sa propre version de l’humble citrouille et de l’épouvantail, et c’est formidable de les voir tous exposés.

L’attraction principale est bien sûr le train fantôme titulaire. Divisé en deux trains accessibles depuis le carnaval, c’est dans ces manèges sur rails que la communauté fait vraiment travailler ses muscles. Après avoir choisi une piste, vous traverserez une série de zones créées par l’utilisateur les unes après les autres. Beaucoup auront des cibles à tirer avec votre diablotin lors de votre passage, tandis que d’autres sont purement audiovisuels. Bien que la qualité de chaque espace varie naturellement, dans l’ensemble, nous sommes très impressionnés.

Vous pourriez traverser un cimetière effrayant une minute et la suivante, vous pourriez descendre dans une fosse enflammée remplie d’araignées mièvres. Certains créateurs ont transformé le gameplay de la galerie de tir en un jeu de tir rythmique, tandis que d’autres ont utilisé le train fantôme pour raconter des histoires effrayantes. On raconte même l’histoire macabre de Burke et Hare. La variété, comme toujours, est fantastique, mais chaque partie des deux manèges est amusante à parcourir. Plein de grands moments comiques ainsi que de créations super effrayantes, c’est une expérience bien équilibrée dont la communauté peut être fière.

Le meilleur de tous est que All Hallows’ Dreams: Ghost Train est super accessible. Il est actuellement inclus dans la démo gratuite Dreams en constante évolution, vous n’avez donc même pas besoin de posséder le jeu complet pour y jeter un œil. Les fans de PlayStation VR seront ravis d’apprendre que c’est principalement jouable également avec le casque de Sony, si vous voulez vraiment vous immerger dans les frayeurs. Si vous cherchez à vous plonger dans l’esprit d’Halloween, si vous êtes curieux de savoir comment Dreams se déroule, ou les deux, nous ne pouvons pas vraiment recommander assez Ghost Train.

Avez-vous déjà joué à All Hallows’ Dreams : Ghost Train ? Allez-vous le vérifier sur PS5, PS4 et PSVR ce mois-ci ? Billets s’il vous plaît dans la section commentaires ci-dessous.