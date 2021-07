Halsey dévoile la date de sortie de son nouvel album

À travers la pochette et l’art promotionnel de son nouvel album, la chanteuse pop Halsey note qu’elle « célèbre les corps enceintes et post-partum comme étant beaux », annonçant que ce nouveau matériel sera son album « punk rock ». Sous le titre « If I Can’t Have You, I Want Power », le quatrième album studio de la chanteuse américaine a été produit par le duo composé de Trent Reznor et Atticus Ross.

Via son compte Instagram, Halsey a confirmé que la suite de « Mine » sera disponible à la vente à partir du 27 août, dévoilant son impressionnante couverture, à travers un court-métrage qui a été tourné dans les installations du New York City Metropolitan.

« C’est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement. Il était très important pour moi que la couverture et l’art traduisent le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois. La dichotomie de la Vierge et du renard », a déclaré Halsey sur ses réseaux sociaux.

Halsey voit l’idée d’elle comme un être sexuel et son corps comme un « vaisseau » et un cadeau à son bébé comme des concepts qui « peuvent coexister pacifiquement et puissamment ». « Mon corps a appartenu au monde de différentes manières ces dernières années, et cette image est ma façon de revendiquer mon autonomie et d’asseoir ma fierté et ma force en tant que force vitale de mon être humain. »

Halsey considère à travers sa déclaration que « nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement », et espère que son matériel pourra être un pas de plus dans une nouvelle direction.

Après avoir annoncé sa grossesse en janvier dernier, au même titre que des centaines de personnalités de l’industrie musicale, Halsey a annoncé son soutien total à Britney Spears dans l’affaire de la tutelle légale, qui reste toujours au nom de son père. L’intérêt de l’artiste pour faire un album rock a commencé après sa collaboration avec Machine Gun Kelly sur la chanson « Forget Me Too ».