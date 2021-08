Halsey décrit le processus créatif de son nouvel album studio

Ce vendredi 27 août, Halsey a surpris ses fans et la critique spécialisée avec la sortie de « If I Can’t Have Love, I Want Power », son quatrième album studio dans lequel elle mettait en vedette la participation exceptionnelle de Trent Reznor et Atticus Ross. en tant que producteurs de ce matériel, donnant au matériel du chanteur américain un son industriel brutal.

Halsey a présenté avec son nouvel album une sélection de chansons brutalement honnêtes sur son état existentiel actuel. En fait, la chanteuse a reconnu qu’il s’agissait du matériel le plus simple qu’elle ait écrit au cours de sa carrière, partageant avec Zane Lowe d’Apple Music comment sa situation personnelle lui a permis de créer plus facilement l’album, malgré son ton extrêmement sombre. . . .

« C’est l’album le plus facile que j’aie jamais écrit, littéralement. Tout le monde se disait ‘Pourquoi écrivez-vous un album ? tu es enceinte’. Parce que c’était l’album le plus facile que j’aie jamais écrit », a commenté Halsey. « Et dans le vrai style Halsey, l’écriture de l’album se manifeste toujours comme une juxtaposition complexe de ce que je ressens dans la vraie vie. »

Halsey note que son précédent album « Manic » était censé être cet « album en colère, politique et furieux de pop punk féminine », mais il a fini par se matérialiser sous la forme d’un matériau éclectique, plein d’arcs-en-ciel et de papillons avec des sons synth pop. « Et j’étais là quand j’ai fait ce disque, mais il s’est manifesté différemment. »

Maintenant j’arrive, totalement amoureux, le monde est en ruines, mais j’ai incontestablement la première pause que j’ai eue en sept ans.

Halsey note que pendant sa période de grossesse, elle prend soin d’elle en mangeant sainement et en dormant aux bons moments, ce qui lui permet de « tout être merveilleux », résultant en cet album. La chanteuse avoue qu’elle a toujours voulu travailler aux côtés de Trent Reznor pendant des années, et que le musicien a fait des « choix bizarres » au cours du développement créatif de l’album.

Selon la chanteuse, Reznor lui a suggéré au début du matériel que lui et Ross n’avaient peut-être pas besoin de s’impliquer, car l’album solo était parfait pour « jouer dans la voiture ou lors d’une fête sans ruiner l’atmosphère. » mais s’il voulait que les gens fassent attention à la musique, ils feraient des ajustements « très étranges » dans la section technique des chansons.