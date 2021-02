« Halo: Master Chief Collection » recevra une nouvelle mise à jour

343 Industries a annoncé qu’un nouveau navigateur de jeu personnalisé sera introduit dans «Halo: The Master Chief Collection».

Le studio a annoncé la nouvelle via une mise à jour de « Halo Waypoint » le 11 février. Le billet de blog couvrait le prochain vol du jeu, qui il est prévu de commencer « jeudi prochain, le 18 février ».

La mise à jour de la semaine prochaine introduira un nouveau navigateur de jeu personnalisé comme « Une nouvelle façon et un nouvel endroit pour jouer à MCC », qui a été dévoilé plus tôt cette semaine. Plus de détails sur le navigateur n’ont pas encore été annoncés.

La mise à jour utilisera également une nouvelle carte pour «Halo 3». La carte sera extraite de « Halo Online » et ce sera la première nouvelle carte du jeu depuis plus d’une décennie.

Dans une récente interview, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a partagé ses convictions que « Halo », en tant que franchise, ce sera « pour beaucoup de temps ».