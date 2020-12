« Halo Infinite » sortira sur Xbox One selon 343 Industries

Malgré les rumeurs, « Halo Infinite » sortira toujours sur Xbox One avec ses autres plateformes, confirmez 343 Industries.

Un profil récent de Linkedin pour chef artistique det « Halo Infinite », Chad Mirshak, qui travaille sur le projet depuis mars de cette année. Le profil de Mirshak disait qu’il était « Fin de » Halo Infinite « sur Xbox Series X / S et PC », suggérant que la version Xbox One le jeu avait été annulé.

Cependant, l’entreprise rapidement nié les rumeurs de quoi « Halo Infinite » a été annulé pour Xbox One, et le gestionnaire de la communauté du jeu,John Junyszek, s’est avancé vers mettre fin aux rumeurs.

En réponse à un tweet supprimé depuis demandant si la nouvelle était vraie, Junyszek a répondu avec un «Non» affirmatif.

Nan. S’il vous plaît laissez-moi profiter des vacances – John Junyszek (@Unyshek)

22 décembre 2020





Une mise à jour majeure du studio publiée plus tôt ce mois-ci, en attendant la sortie de « Halo Infinite », qui est maintenant confirmé pour l’automne 2021.

À l’origine, le jeu était destiné à être un titre de lancement aux côtés des consoles du Série Xbox, mais a été retardé en raison d’un retour de bâton critique sur sa démo de jeu plus tôt cette année.