Halo Infinite: le multijoueur sera gratuit pour tous les joueurs

Bonne nouvelle pour tous les joueurs qui jouent à Halo infini sont particulièrement intéressés par le mode multijoueur. Comme l’a récemment annoncé le développeur 343 Industries via le compte Twitter officiel, le multijoueur est activé Xbox One, Xbox Series X et PC Libre de jouer vous n’avez donc pas à prendre d’argent en main pour jouer avec les autres!

Cependant, si vous souhaitez également essayer la campagne solo, vous devez soit acheter le titre, soit avoir un abonnement payant à Xbox Game Pass fonctionnalité.

Microtransactions dans Halo Infinite?

Microsoft n’a pas encore révélé quels sont les plans de financement exacts de “Halo Infinite”, mais selon certaines rumeurs dans le passé, le tireur est sur un Modèle de service en direct mettre. Les plus faibles parlent, entre autres, qu’il s’agit d’un Système de passe de combat va donner. Microsoft et 343 Industries devraient donc essayer le plus populaire Call of Duty: Warzone imiter.

Xbox Live Gold bientôt plus nécessaire pour les titres multijoueurs?

Similaire à la PlayStation (PlayStation Plus) les joueurs ont également besoin d’un abonnement payant sur Xbox pour pouvoir participer à des jeux multijoueurs. En conséquence, sans l’élimination de Xbox Live Gold, le multijoueur de “Halo Infinite” ne serait pas gratuit. Selon Jeffrey Grubb, rédacteur en chef de Venture Beat, le concept de free-to-play n’a de sens dans ce contexte que si Xbox Live Gold n’est plus nécessaire, du moins pour les jeux gratuits.

Microsoft pourrait donc renverser cette barrière dans un proche avenir, ce qui rendra les jeux multijoueurs gratuits. Il est concevable que la société Redmond partagera bientôt plus d’informations avec les joueurs ainsi que les nouvelles nouvelles de la Xbox Series X.

“Halo Infinite” sortira au quatrième trimestre 2020 avec la Xbox Series X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂