Halo Infinite confirme que le multijoueur en ligne sera gratuit

Depuis que son gameplay a été présenté sur la vitrine des jeux Xbox, Halo infini Il a fait l’objet de conversations entre les différents cercles d’acteurs et la presse spécialisée elle-même, et ces derniers jours, la rumeur avait circulé selon laquelle la modalité en ligne serait libre de jouer, excitant plus d’un.

Cela vient d’être confirmé par le compte Twitter officiel de Halo, où ils mentionnent que le nouveau jeu vidéo de la franchise aura un multijoueur en ligne totalement gratuit, provoquant une énorme excitation au sein de la communauté Xbox.

Halo est pour tout le monde. Nous pouvons confirmer que #HaloInfinite Le multijoueur sera gratuit et prendra en charge 120 images par seconde sur Xbox Series X. Plus de détails seront partagés plus tard! »

Halo est pour tout le monde. Nous pouvons confirmer #HaloInfinite le multijoueur sera gratuit et prendra en charge 120FPS sur Xbox Series X. Plus de détails seront partagés plus tard! pic.twitter.com/9bIrppFiON – Bonjour bonjour) 31 juillet 2020

343 Industries a appelé Halo infini une sorte de redémarrage spirituel, et ils espèrent qu’il répondra aux attentes de tous les fans de cette tranche qui nous accompagne depuis près de 20 ans sur les différentes consoles Microsoft.

Sans aucun doute confirmation de libre de jouer en multijoueur en ligne, c’est déjà une nouvelle extraordinaire pour l’économie de tous les joueurs qui souhaitent acquérir le nouveau titre de la franchise, surtout si l’on considère que le marché regorge actuellement de grands jeux dotés de cette fonctionnalité.

Que pensez-vous du multijoueur en ligne de Halo infini sera-ce gratuit?

