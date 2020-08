Halo Infinite comportera des “charmes” pour les armes

Déjà avec Halo Reach et Halo 4, la franchise Halo a introduit un niveau de personnalisation plus large que celui que nous connaissions à ce jour. C’est quelque chose qui s’est amélioré dans la cinquième tranche. Et c’est que depuis 343 la section des produits cosmétiques qui peuvent être appliqués aux pièces d’armure, de véhicules et d’armes a été considérablement élargie.

Aujourd’hui, nous parlons d’armes dans Halo Infinite. Nous savons qu’il y aura de nouveaux partenaires de combat dévastateurs, et nous savons également qu’ils peuvent être personnalisés.

Les amulettes viennent aux armes de Halo Infinite

Il semble que grâce aux jouets Mega Construx, nous connaissons encore une information. L’arrivée de ces pièces a été un drain pour l’étude, et grâce à elles, nous savions que Los Desterrados seraient les protagonistes du jeu et bien plus encore.

Le fait que le jeu ait été retardé semble ne pas faire partie des plans de la ligne de jouets, et ils fournissent déjà des codes pour Halo Infinite. Certains codes que ce qu’ils donnent n’est ni plus ni moins qu’une «amulette» pour les armes. Le concept est similaire à ce que nous avons déjà vu dans des jeux comme Apex Legends with the Charms.

Bien sûr, ces charmes n’accorderaient qu’une couche esthétique et rien d’autre, de Microsoft, ils ont assuré que Halo Infinite n’aurait pas acheté d’avantages et que les microtransactions ne seraient que pour les peaux cosmétiques.