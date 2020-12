Halo Infinite a une nouvelle période de sortie et des nouvelles multijoueurs

Au lieu d’un titre de lancement pour le Xbox Series X devenir le plus attendu Halo infini en 2021 reporté, au grand regret de certains fans. Maintenant, les développeurs de 343 Industries sont devenus un peu plus spécifiques et ont donné une nouvelle fenêtre de temps pour la sortie.

De plus, les fabricants ont donné un premier aperçu de la Multijoueur du jeu, dans lequel la personnalisation tant attendue est au centre de l’action. Mais la campagne solo semble également très prometteuse.

Halo Infinite a une nouvelle version

Dans un article de blog actuel des développeurs, une nouvelle période de publication pour le Automne 2021 programmé. Ensuite, le halo le plus ambitieux de tous les temps devrait enfin apparaître.

Afin de rendre le temps jusque-là un peu plus supportable, 343 Industries nous a donné un aperçu supplémentaire du multijoueur et, en plus de quelques options de personnalisation optique pour l’armure et les armes, a également présenté la première carte.

© 343 Industries

© 343 Industries

Ici, nous pouvons avoir une première impression de la carte multijoueur, y compris armes et Ajustements d’armure dans « Halo Infinite » peut certainement être vu.

Infini est censé être si prometteur

La légende de Microsoft, Joseph Staten, est déjà très enthousiaste après la campagne « Halo Infinite » et donne aux fans de longue date de Halo l’espoir d’une expérience de jeu assez cool qui suivra enfin les souhaits des joueurs:

«Nous ne faisons pas ce match pour nous-mêmes. Nous le faisons pour vous. Au cours de ma première semaine de travail, j’ai joué toute la campagne Infinite. Deux fois. En un mot, j’étais abasourdi – de la meilleure façon possible – Infinite est de loin le monde Halo le plus vaste et le plus vertical jamais créé. Pourquoi l’équipe a-t-elle fait cela? Parce qu’ils comprennent que les miracles et la liberté sont les clés de l’expérience Halo. «

« Halo Infinite » devrait apparaître à l’automne 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Les propriétaires de Xbox Game Pass pourront également profiter de la nouvelle ramification du jeu de tir immédiatement avec la sortie.

