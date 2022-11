Halloween se termine enfin aide Peacock à craquer la liste des 10 meilleurs streaming de Nielsen

Halloween se termine n’a pas reçu les critiques les plus aimables à sa sortie, mais ce qui est certain, c’est que le film a attiré beaucoup de monde. Par Variété, la suite a réussi à se classer dans le top 10 du streaming sur le classement de Nielsen pour la semaine du 10 octobre au 16 octobre, atterrissant au 8e rang sur la liste globale. Le film, qui a fait ses débuts le 14 octobre, est sorti à la fois dans les salles et sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock avec plus de 717 millions de minutes diffusées sur ce dernier au cours de ses trois premiers jours. Lorsque vous limitez cette liste aux films uniquement, alors Halloween se termine au n ° 1.





Il a été annoncé précédemment que Halloween se termine avait également fait les plus grands débuts de Peacock. De toute évidence, de nombreuses personnes regardaient le film à la maison et, dans une certaine mesure, cela a peut-être affecté les ventes de billets. Toutefois, Halloween se termine n’était pas un raté total au box-office, car il a rapporté plus de 40,1 millions de dollars avec son week-end d’ouverture malgré la disponibilité de Peacock.

Ryan Murphy domine le haut de la liste de streaming de Nielsen grâce à ses dernières offres de vrais crimes sur Netflix. L’observateur en tête de la liste de streaming pour cette semaine alors que DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer se classe toujours haut au n ° 3. Entre les deux au n ° 2 se trouve Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirtandis que HBO Max Maison du Dragon et ceux de Netflix La liste noire complète le top 5. Netflix constitue également le reste de la liste avec Le club de minuit, Cocomelon, La fille la plus chanceuse du mondeet NCIS.





La fin d’Halloween a attiré un grand nombre de téléspectateurs malgré les contrecoups

Images universelles

Les critiques négatives sur le film ne semblaient pas empêcher trop de gens de regarder Halloween se termine sur Paon. Le film a été critiqué par de nombreux fans pour certaines des directions créatives prises avec l’histoire, allant jusqu’à faire en sorte que les fans lancent une pétition pour refaire le film avec un scénario différent. Pendant ce temps, d’autres amis ont fait l’éloge du réalisateur David Gordon Green pour avoir fait quelque chose de « différent » avec ce Halloween histoire. En tout cas, ce genre de division n’a rien de nouveau pour la franchise, qui a déjà vu son lot de séquelles polarisantes.

Même si certains fans se méfiaient avant le film compte tenu des critiques, il y avait certainement un grand intérêt pour beaucoup à voir ce qui a été annoncé comme la bataille finale entre Laurie Strode et Michael Myers. Il n’est pas prévu de faire des suites à Halloween se termine, qui a une conclusion assez définitive, et il semble vraiment que nous ayons vu le dernier de Laurie Strode de Jamie Lee Curtis avec ce film. Compte tenu de la popularité du Halloween franchise reste, il y avait naturellement beaucoup, beaucoup de gens assez curieux de voir comment les choses se terminaient.

Vous pouvez diffuser Halloween se termine sur Paon.