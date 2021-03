Halloween Kills reçoit les plus grands éloges de la star originale d’Halloween Kyle Richards

Original Halloween La star Kyle Richards a récemment relayé certains des éloges qu’elle a entendus sur la vigne à propos de la suite à venir, Halloween tue. Dans le prolongement de la suite de l’héritage de 2018, également intitulée Halloween, le film verra le tueur en série Michael Myers continuer son déchaînement, Kyle Richards révélant maintenant que la sortie d’horreur très attendue pourrait bien être à la hauteur du battage médiatique et au-delà.

« [It’s] l’un des meilleurs de tous les temps, c’est ce que j’entends. «

Halloween tue marque le retour de Kyle Richards dans la franchise depuis qu’il a joué dans l’original de 1978 en tant que jeune Lindsey Wallace, qui était soignée par Laurie Strode de Jamie Lee Curtis lors de cette nuit fatidique d’Halloween où Michael Myers a terrorisé la ville de Haddonfield. Bien qu’il semble que Richards n’ait pas encore vu le film fini elle-même, il est clairement déjà en train de recevoir un bon buzz autour de la fontaine à eau d’Hollywood.

La star de retour Jamie Lee Curtis a également récemment discuté de l’intrigue générale de Halloween tue, révélant que le film impliquera la communauté Haddonfield au sens large et sa réponse aux singeries meurtrières de Michael Myers. Nul doute que c’est là que le retour de Richards en tant que Lindsey Wallace entre en jeu. « Ce que nous voyions dans tout le pays du pouvoir, de la rage des voix, de grands groupes de personnes qui se rassemblent furieux face à l’ensemble des circonstances, c’est ce qu’est le film », a révélé Curtis.

« Le film parle d’une foule. Et donc, c’est très intéressant parce qu’il prend ce qui se passe quand un traumatisme infecte une communauté entière. Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et ‘ Halloween Kills ‘assez étrangement, concordait avec cela, a procédé, il a été écrit avant que cela ne se produise, mais alors bien sûr, alors quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes bouillonnantes qui se déplacent à travers l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment, vraiment intense. «

Curtis a également donné son propre avis sur la qualité de la suite d’horreur, allant jusqu’à appeler Halloween tue un chef-d’œuvre ». Avec les éloges de Curtis et maintenant la perspicacité de Richards, Halloween tue pourrait finir par être quelque chose de très spécial en effet, et il devrait s’avérer intéressant de voir Lindsey Wallace ramenée dans la franchise et d’explorer le traumatisme dont elle a sans aucun doute souffert depuis cette horrible nuit il y a toutes ces années.

Nick Castle reviendra pour jouer le rôle de Michael Myers une fois de plus dans Halloween tue, aux côtés de Curtis qui reprendra le rôle de Laurie Strode. Le casting de soutien est composé de Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens et Charles Cyphers qui reprennent chacun leurs rôles des films 2018 et 1978, avec Anthony Michael Hall et Robert Longstreet rejoignant également le casting. Halloween Le réalisateur David Gordon Green reviendra pour diriger le projet, travaillant à partir d’un scénario écrit par lui-même, Danny McBride et Scott Teems.

Halloween tue devait initialement sortir en salles en octobre dernier, mais a malheureusement été retardé en raison de la situation mondiale actuelle. Halloween tue est maintenant prévu pour être publié le 15 octobre 2021 avec le suivi Halloween se termine devrait sortir un an plus tard, le 14 octobre 2022. Cela nous vient grâce au compte Instagram de TMI Buzz.

