Halloween Ends Teaser trouve Laurie Strode face à Michael Myers

Un nouveau teaser pour le final du Halloween la franchise, Halloween se termine, taquine avec justesse la bataille finale entre le slasher tueur Michael Myers et Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel d’Halloween Ends, la séquence montre Laurie plus déterminée que jamais à mettre fin aux horreurs de The Shape après tout ce temps. Vous pouvez consulter le nouveau teaser pour Halloween se termine dessous.

Après 45 ans, la franchise d’horreur la plus acclamée et la plus vénérée de l’histoire du cinéma atteint sa conclusion épique et terrifiante alors que Laurie Strode affronte pour la dernière fois l’incarnation du mal, Michael Myers, dans une confrontation finale sans précédent à l’écran. Un seul d’entre eux survivra.

FILM VIDÉO DU JOUR

Halloween se termine devrait reprendre quatre ans après les événements de l’an dernier Halloween tue. Laurie vit avec sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) et termine la rédaction de ses mémoires. Michael Myers n’a pas été revu depuis. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et conduire sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d’embrasser la vie. Mais lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), est accusé d’avoir tué un garçon qu’il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui obligera Laurie à enfin affronter le mal qu’elle peut ‘ t contrôler, une fois pour toutes.

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween se termine voit Jamie Lee Curtis reprendre le rôle de Laurie Strode, la seule survivante de la tuerie de Michael Myers en 1978, pour ce qu’elle a maintenant confirmé être la huitième et dernière fois.

« Eh bien, vous savez, les fins sont ab * tch, et les fins sont très difficiles à faire de manière très satisfaisante », a déclaré Curtis à propos de ses derniers moments en tant que Laurie Strode. « Le dernier coup [filmed] a été [part of] un tournage de nuit et j’étais dans une voiture – c’était un gros plan de moi dans la voiture. Et quand nous sommes sortis de la voiture, il était 4h30 du matin et il y avait la photo de mon visage sur l’écran.

La fin d’Halloween ne sera pas nécessairement la dernière fois que nous verrons Michael Myers

Images universelles

Alors que le titre Halloween se termine suggère que ce sera la dernière fois que le public s’assiéra pour regarder Michael Myers faire ce qu’il fait le mieux, le producteur Jason Blum a depuis révélé que le tueur masqué pourrait continuer au-delà de la sortie de la finale de la trilogie héritée. « Je n’ai pas dit que ce serait le dernier film d’Halloween », a expliqué Blum. « C’est notre dernier film d’Halloween. Nous n’avons plus le droit de faire plus d’Halloween, donc ça revient à Malek. [Akkad] et ce qu’il fait, lui seul le sait, mais nous en avons fini. C’est notre dernier, et je pense que les gens seront très contents. »

Avec Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle, Will Patton, Rohan Campbell et Kyle Richards aux côtés de Jamie Lee Curtis, Halloween se termine est prévu pour être publié le 14 octobre 2022 par Universal Pictures.