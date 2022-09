Halloween Ends : Laurie Strode affronte Michael Myers dans la bande-annonce finale

La dernière bande-annonce de »Halloween se termine » vient de sortir. Le film de Universel Oui blumhouse sera le dernier chapitre de l’éternel conflit entre Laurie Strode, rejoué par Jamie Lee Curtis, et le meurtrier Michael Myers. Quatre ans après » Halloween Kills », nous verrons Laurie mener une belle vie, surmontant même sa peur du tueur qui l’a tourmentée toute sa vie.

Cependant, lorsqu’un jeune homme nommé Corey Cunningham est accusé du meurtre d’un enfant dont elle était chargée de s’occuper, une série d’actes violents et terrifiants commence qui obligera Laurie à affronter à nouveau l’incarnation du mal Michael Myers, dans un combat. Cela ne laissera qu’un seul survivant.

»Halloween se termine » marquera la septième et dernière fois que Jamie Lee Curtis jouera le rôle de Laurie Strode, un rôle qu’elle a joué pour la première fois en 1978 dans »Halloween » réalisé par Jean Charpentier. L’actrice joue Laurie depuis près de 45 ans, ce qui en fait la plus longue apparition avec le même personnage dans l’histoire du cinéma.

En plus du remake de »Halloween » et de sa suite »Halloween Kills », Curtis est apparu dans »Halloween II », »Halloween H20 : 20 Years Later » et »Halloween : Resurrection » . James Jude Courtneyqui a joué Michael Myers depuis l’épisode de 2018, a précédemment révélé que la scène finale de » Halloween Ends » emmènera la franchise d’horreur de longue date vers de nouveaux endroits.

« Cela va avoir la violence requise, mais nous allons quelque part plus loin. Nous terminons maintenant 44 ans de cette expérience entre Laurie Strode et Myers », a expliqué Courtney. « Toute cette scène, et tout ce qui se passe entre nous, est si puissant, si érotique et si affectueux… il y a tellement de choses là-bas. Cela emmène cette série et ces personnages dans un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant. »

»Halloween Ends » sortira en salles le 14 octobre 2022, avec une sortie simultanée sur la plateforme de streaming paon.