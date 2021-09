Halle Bailey promet que le remake de la petite sirène vaut la peine d’attendre

Le remake de Disney La petite Sirène a peut-être été reporté à 2023, mais Halle Bailey pense que cela vaudra la peine d’attendre pour les fans. Depuis que le film a été annoncé dans le cadre de la réimagination par Disney de son catalogue d’animation classique, les gens attendaient de voir le point de vue de Bailey sur Ariel en train de retourner ses nageoires sur le sable. Le remake a été entravé par les retards de Covid-19 comme de nombreux projets des deux dernières années, mais le film de Rob Marshall a terminé la photographie principale en juillet. Cela a conduit beaucoup à croire qu’il était possible qu’ils voient le film sortir dans les cinémas l’année prochaine, mais il a été confirmé la semaine dernière qu’une sortie du Memorial Day 2023 est ce que nous obtenons.

Juste pour rappeler depuis combien de temps le film est en production, Halle Bailey a commenté son compte Instagram en donnant aux fans leur premier regard officiel sur Ariel, « Après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans, j’étais sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans… nous l’avons finalement fait. » S’exprimant sur le tapis rouge du MTV VMA, Bailey a déclaré cette semaine à AP Entertainment : « C’était tellement bien de le finir. Je suis tellement heureux de me dire : ‘Ouais, c’est terminé !’ J’ai hâte qu’il sorte. Je sais que nous avons un peu de temps à attendre, mais je pense que cela en vaudra la peine. »

En suivant les traces de La belle et la Bête, Aladin et Le roi Lion, Disney La petite Sirène devient le dernier de leurs plus grands classiques animés du début des années 1990 à recevoir le traitement en direct. Il présente des chansons bien connues telles que Sous la mer et Embrasse la fille ainsi que de nouvelles chansons du compositeur original Alan Menken et Lin-Manuel Miranda. Avec Bailey dans le rôle titre, le film comprend également Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, Shang-Chi Awkwafina dans le rôle de Scuttle et Melissa McCarthy dans le rôle de la sorcière des mers Ursula.

La production a été un tourbillon autoproclamé pour Halle Bailey, qui entre dans un grand film de Disney qui, pendant quelques années, avait de grands noms pour le rôle d’Ariel. À un moment donné, Lindsay Lohan faisait pression pour le rôle. Parler à Faire étalage l’année dernière, Bailey a exprimé à quel point l’expérience a été incroyable.

« J’ai vraiment compris ce que ressent Ariel », a déclaré l’actrice. « Elle veut juste découvrir quelque chose de nouveau. Elle veut voir un tout autre monde qui ne lui a jamais été présenté auparavant […] Il y a eu un moment en particulier quand j’étais à Londres, que je faisais des choses par moi-même, que je travaillais tous les jours et que je travaillais très dur, où je me disais : « D’accord, ça doit être ce que ça fait de pouvoir compter sur moi-même. ‘ Je suis un peu fier de moi. Cela a été une course folle vers l’âge adulte. »

Le film étant encore à près de deux ans de la première, il faudra probablement un certain temps avant de voir une bande-annonce complète pour La petite Sirène, mais de la même manière, Disney n’est pas du genre à laisser quiconque oublier les grandes sorties à venir, nous pouvons donc nous attendre à quelques clichés et aperçus supplémentaires au cours de l’année à venir. Disney a récemment annoncé la date de sortie, et La petite Sirène sortira en salles le 26 mai 2023. Le fan art nous vient de BossLogic sur Twitter.

