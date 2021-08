Hades Dev dit que Returnal est l’un de ses jeux préférés cette année

WICKEY Aire de jeux Portique bois Smart Allstar avec toboggan bleu Échafaudage grimpant avec mur d'escalade & accessoires de jeux

Aire de jeux Wickey Smart Allstar La plage accueille déjà les premiers spectateurs de la Beach Cup annuelle. Cette année, des athlètes du monde entier s'affrontent sur le parcours le plus dur de tous les temps, le Smart Allstar ! Dès que les participants prennent place, le signal de départ retentit: « PAN ! » Les athlètes sprintent vers le grand mur d'escalade et le maîtrisent avec brio. L'échelle horizontale les attend pour l'étape suivante. Un par un, ils se balancent vers le filet à grimper où ils impressionnent les spectateurs avec des figures spectaculaires. Le dernier obstacle demande encore beaucoup d’habileté : via l’échelle en corde et la corde d’escalade, les athlètes montent sur la plateforme où ils sont acclamés dans la joie avec des médailles. Fiers et heureux, ils lèvent leur prix dans les airs avant de rejoindre la foule en glissant sur le toboggan. Avec quelques boissons fraîches du magasin, ils commencent la fête sur la plage ! Wickey – Create your own adventure !