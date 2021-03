Gwyneth Paltrow répond aux critiques pour avoir branché les remèdes liés au COVID-19

Gwyneth Paltrow réagit aux réactions négatives après avoir partagé un article sur Goop le mois dernier sur la lutte contre le COVID-19 au début de la pandémie. Son message comprenait une liste de produits recommandés par l’acteur de 48 ans comme remèdes contre l’inflammation qu’elle a liée au coronavirus.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, la star de «Shakespeare in Love» a répondu aux critiques qui ont surgi après la publication du message avec ses recommandations pour se sentir mieux. Selon la BBC, Stephen Powis, directeur médical national des services de santé nationaux (NHS) en Angleterre, a déclaré que les suggestions de Paltrow n’étaient «vraiment pas les solutions que nous recommanderions».

Gwyneth Paltrow en 2017. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Ces derniers jours, je vois que Gwyneth Paltrow souffre malheureusement des effets du COVID », a-t-il déclaré. « Nous devons prendre au sérieux COVID longtemps et appliquer une science sérieuse. Tous les influenceurs qui utilisent les médias sociaux ont un devoir de responsabilité et un devoir de diligence à ce sujet. »

Lorsqu’on lui a demandé si la critique de ses suggestions, y compris celles de Powis, l’atteignait, elle a répondu: «Parfois, mais c’est généralement que je trouve toujours que c’est pour leur propre amplification.»

«Nous ne devons vraiment pas dire à Goop que nous n’avons jamais commis d’erreur parce que nous l’avons fait dans le passé, mais nous sommes très intègres et nous faisons attention à ce que nous disons», a-t-elle poursuivi. «Nous avons toujours l’impression de comprendre pourquoi une grande partie de ces (critiques) devient un appât pour les gens.»

Les représentants de Paltrow ont décliné la demande d’aujourd’hui de commentaires supplémentaires sur cette question.

Dans son article original sur Goop, Paltrow a révélé qu’elle avait fait des tests en janvier qui montraient qu’elle avait «des niveaux d’inflammation vraiment élevés dans mon corps». Elle a dit que le virus la laissait avec «une fatigue à longue queue et un brouillard cérébral».

Paltrow a consulté le Dr Will Cole, qui lui a donné une «version du protocole» qui est décrite dans son livre, «Intuitive Fasting», qui comprenait un régime flexible à base de céto et de plantes. L’acteur a également commencé à cuisiner plus souvent, sans sucre ni alcool. Dans son message, elle a fait la promotion de 16 autres produits, que la société « peut percevoir une part des ventes ou autre compensation » si les lecteurs achètent via les liens sur son site.

La note d’un éditeur en haut de l’article indique: « Ceci est l’histoire d’une personne et raconte une expérience individuelle. Il ne s’agit pas d’un diagnostic pour guérir ou traiter une maladie, des symptômes ou des effets secondaires spécifiques », tandis qu’une clause de non-responsabilité à la fin ajoute: « Cet article est à titre informatif seulement. Il ne remplace pas, ni ne vise à être, un substitut à un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement et ne doit jamais être invoqué pour un avis médical spécifique. »

Mais ce n’est pas la première fois que Paltrow et Goop sont confrontés à des réactions négatives ces dernières années pour leurs suggestions de bien-être. En 2017, une plainte a été déposée auprès de deux procureurs de district de Californie par le groupe Truth In Advertising (TINA), qui a exhorté les régulateurs à prendre des mesures concernant l’utilisation alléguée par le Goop de «déclarations non fondées et donc trompeuses sur la santé et le traitement de la maladie sur le marché beaucoup de ses produits. «

Le groupe a répertorié 50 cas dans lesquels il a déclaré que la société de style de vie affirmait que les produits « peuvent traiter, guérir, prévenir, soulager les symptômes ou réduire le risque de développer un certain nombre de maux … »

Un an plus tard, Goop a réglé et a accepté de payer 145 000 € en sanctions civiles pour des allégations «non fondées» et trompeuses sur l’efficacité de trois de leurs produits. Les produits comprenaient sa publicité selon laquelle des «œufs» de jade et de quartz peuvent être utilisés pour maintenir la santé vaginale et un spray «autocollant énergétique» destiné à «protéger» les individus contre les dommages psychologiques et émotionnels. Malgré le règlement, un porte-parole de la société a insisté sur le fait qu’elle «n’indiquait aucune responsabilité de la part de Goop».

Puis, en janvier 2020, avant le lancement de la série Netflix, «The Goop Lab», l’émission a été critiquée pour son contenu. Dans la bande-annonce initiale, la série a taquiné les psychédéliques, les médiums psychiques, la guérison énergétique et les exorcismes, tout en promettant de se concentrer sur la santé sexuelle.

« La chose la plus horrible (à propos de) c’est le mot ‘lab’ qui implique une sorte de science avec laquelle goop n’a RIEN à voir !! » Amanda Rosenberg a écrit dans un tweet maintenant supprimé. «Aussi l’audace de gwynnie qui nous vient d’un vagin – un endroit où elle nous a dit de coller des œufs de jade !!! tout ce spectacle est un danger pour notre santé !!

Un autre Twitter utilisé tweeté, « Oui, j’aime encourager et promouvoir la pseudoscience à une époque où les parents mettent de plus en plus leurs enfants en danger en écoutant les influenceurs plutôt que les médecins. »

À l’époque, Paltrow a déclaré à Variety: «Je ne comprendrai jamais le niveau de fascination et de projection. Mais nous ne voulons pas changer la conversation juste pour plaire à tout le monde.

« Nous faisons ce que nous faisons en toute intégrité, et nous aimons ce que nous faisons. Peu importe, vraiment, que certains essaient d’attirer l’attention pour écrire sur nous. »