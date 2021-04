Guy qui a joué à Spider à School Of Rock est maintenant procureur de district au Texas

Les fans du film de Jack Black Ecole du rock ont été époustouflés après avoir découvert que le gars qui jouait à Spider est maintenant le procureur du comté de Tyler au Texas.. OK, bien sûr.

Vous vous souviendrez peut-être de lui comme Spider à partir de 2003 flick Ecole du rock, où il a été vu remplacer le personnage de Black Dewey en tant que chanteur principal de No Vacancy.

Un utilisateur de Twitter appelé Janel Comeau ( @VeryBadLlama ) a partagé la révélation en ligne, en écrivant: « Tle gars qui a joué à Spider dans Ecole du rock est maintenant le procureur du comté de Tyler, au Texas, et maintenant nous allons tous devoir vivre avec cette information pour toujours. «

le gars qui a joué Spider à School of Rock est maintenant le procureur du comté de Tyler, au Texas, et maintenant nous allons tous devoir vivre avec cette information pour toujours pic.twitter.com/HQbGrTe59f – Janel Comeau (@VeryBadLlama) 6 avril 2021

La poste est depuis devenu viral, accumulant plus de 172 000 likes et plus de 25 000 retweets.