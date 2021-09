Guy Pearce pourrait-il revenir au MCU ?

Iron Man 3 est un film controversé au sein de la Univers cinématographique Marvel. Parce que? De nombreux fans ont critiqué la tournure du film avec le faux mandarin, interpreté par Ben Kingsley, qui agit finalement en tant qu’acteur Trevor Slattery. Attention spoiler ! Le personnage de Kingsley revient dans Shang-chi parce qu’il est capturé par le réel mandarin: Wen wu, père du héros asiatique. Dans cette équation compliquée, ils ont demandé Guy Pearce si quelqu’un de Marvel vous invitait à revenir MCU.







Souvenons-nous: Guy Pearce a donné vie à Aldrich Killian, le méchant de Iron Man 3 et menace réelle derrière le faux mandarin. Dans ce cas, le personnage joué par Pearce a reçu le pouvoir du virus Extremis. Cependant, et grâce à l’intervention de Pots de poivre, Killian échouerait dans sa tentative d’assassinat Tony Stark perdre la vie à cause de ses actes. Mort définitive ?

Guy Pearce a parlé du MCU

Guy Pearce est ouvert à la possibilité de revenir au Univers cinématographique Marvel: « C’est un univers fascinant ! Ce qui est surprenant, c’est que ce n’est pas aussi clair que de dire : ‘Eh bien, un personnage meurt et là, ça s’arrête.’ Il est évident que dans les films d’aujourd’hui il y a des préquelles, donc les gens retournent aux histoires. ou il y a des tangentes qui se croisent. L’idée que quelqu’un comme Aldrich Killian le retour d’une autre manière est tout à fait possible dans ce monde. J’attendrai qu’ils m’appellent ! »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a confirmé le lien avec Iron Man 3 grâce à une superbe performance de Ben Kingsley, ce qui ajoute une dose d’humour très intéressante au film de merveille, montrant même qu’il peut être très utile pour les héros du film. Sans Trevor, un autre aurait sûrement été le sort de la Terre.

Trevor Slattery dans le rôle du Mandarin. Photo : IMDb,



merveille avait créé le court métrage Salut le roi expliquer le sort de Slattery et comment le vrai mandarin il a réussi à capturer l’acteur qui a pris son nom et celui de son organisation pour terroriser le monde. Cependant, on a peu entendu parler de l’autre méchant, Killian. Dans son cas, il était assez clair que le personnage est mort à la fin de Iron Man 3. !Guy Pearce il faudra attendre votre retour attendu !