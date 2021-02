Gunther Werks a créé le 993 Speedster que Porsche ne nous a jamais donné

Dernière Porsche refroidie par air, la 911 (993) n’a pas (officiellement) reçu la version Speedster à laquelle certains de ses prédécesseurs avaient droit. Peut-être pour cette raison, Gunther Werks a lancé «hands on» et a créé ce 993 Speedster Remasterisé dont nous avons parlé aujourd’hui.

Un autre exemple de la plus courante restomod, le 993 Speedster Remastered a demandé beaucoup de travail aux techniciens de Gunther Werks. Parce que? Simple. Puisqu’il n’y avait pas de 911 (993) Speedster, des travaux d’adaptation importants ont été nécessaires, conduisant à une série de renforts structurels.

En plus de cela, Gunther Werks a également proposé au 993 Speedster Remastered un capot en fibre de carbone 25% plus léger que l’original, des jantes de style «Fuchs» et un système d’échappement Inconel imprimé en 3D.

Intérieur «preuve de tout»

Comme vous vous en doutez, le pare-brise de cette 993 Speedster Remastered est plus petit que celui de la 911 (993) Cabriolet, et vous pouvez même l’abandonner complètement.

À l’intérieur, malgré la création la plus récente de Gunther Werks ayant un toit, il a des matériaux résistants aux intempéries, un tableau de bord en aluminium et plusieurs pièces en fibre de carbone, parmi lesquelles les sièges se démarquent.

Enfin, en ce qui concerne la mécanique, il utilise le même 4,0 l flat-six de Rothsport Racing qui était déjà utilisé par le 400R de Gunther Werks. On parle alors d’un moteur de 441 ch et 454 Nm qui est envoyé aux roues arrière via une version améliorée de la boîte manuelle Getrag de la 911 (993).

Limité à seulement 25 exemplaires et avec le démarrage de la production prévu pour le début de 2022, on ne sait pas encore combien coûtera cette 993 Speedster Remastered. Cependant, il devrait être supérieur aux 565 mille dollars (environ 466 mille euros) commandés par le 400R.