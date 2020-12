Guns N ‘Roses et leurs 10 meilleures chansons

Sans aucun doute Guns N ‘Roses est l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire de Roche, transcendant même la culture populaire grâce à certains de ses grands succès.

Pour se souvenir du meilleur du groupe dirigé par Axl Rose Oui Sabrer, nous vous présentons une liste de leurs Top 10 des chansons.

Cette puissante ballade était l’une des quatre dernières chansons du deuxième album de Guns N ‘Roses, plein de guitares acoustiques et étant le seul single.

Il a surpris les fans qui étaient plus habitués au son brut, fort et électrique du groupe.







Inspirée par ses addictions à l’héroïne, Sabrer et Izzy Stradlin, ils ont créé les paroles de cette chanson Heavy métal Oui Hard Rock en un clin d’œil.







A l’aide d’un synthétiseur et d’un riff conçu par Sabrer, ‘Ville du paradis’ est devenu un célibataire top 5 mondial et un emblème lors des concerts.







Ceci est la piste titre de la cassette, ‘Terminator 2, le jour du jugement’, qui était accompagnée de l’une des vidéos les plus populaires de MTV en son temps avec Arnold Schwarzenegger.







Poussés par leurs expériences de la vie réelle, les membres de Guns N ‘Roses Ils ont écrit cette chanson pour protester contre toutes sortes de guerres.







Cette chanson contient peut-être l’un des solos de guitare les plus célèbres de l’histoire, l’œuvre de Sabrer, en plus des paroles mélancoliques qui accompagnent la ballade emblématique.







Dans cette chanson, le groupe a mixé le rock progressif avec lui blues, Hard Rock Oui Heavy métal pour créer cette puissante ballade de neuf minutes.

Cette chanson a été inspirée par le nom d’un vin du même nom. Avec les guitares de Sabrer et Izzy Stradlin, ce thème est devenu l’un des hymnes du groupe lors de leurs performances live.







Bien que brillante, la chanson était à l’origine conçue comme une blague, mais son succès ne l’a pas été.

La chanson comprend l’un des meilleurs solos de Slash et l’un des plus emblématiques de l’histoire du rock.







Bien qu’elle n’ait pas atteint le numéro un des charts, elle reste l’une des chansons les plus célèbres et les plus aimées du groupe.

Avec une lettre qui fait référence à la vie dans les rues de Hollywood, la voix caractéristique de Axl Rose et son énergie écrasante est devenue un succès qui est passé à la postérité.