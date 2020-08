Guilty Gear: Strive présente deux nouveaux combattants et confirme son arrivée sur PS5 et PC

Ce matin, une émission spéciale intitulée Table ronde des éditeurs de jeux de combat au Japon, au cours de laquelle les porte-parole des principaux développeurs de jeux vidéo de combat du secteur se sont réunis pour anticiper l’actualité de leurs projets. L’une des études qui ne pouvaient pas manquer le rendez-vous était Système d’arc fonctionne, et en plus de parler de Dragon Ball FighterZ, a également partagé plus de détails sur Équipement coupable: efforcez-vous.

L’entreprise a présenté deux nouveaux personnages qui sera présent dans le prochain opus de sa saga la plus célèbre. Le premier d’entre eux est Leo Whitefang, l’un des trois «rois alliés» du royaume d’Iliria; Il est en charge de gouverner l’Europe, le Moyen-Orient et l’Océanie, et il se distingue par son style de combat impeccable. L’autre combattant confirmé est le vampire Nagoriyuki, une nouveau personnage qui possède une poignée de compétences aussi puissantes que uniques; son arme principale est une grande épée avec laquelle il cribla ses ennemis avec des combos (plus d’informations sur lui seront données plus tard). Ensuite, nous vous proposons un bande annonce où vous pouvez voir ces deux guerriers en action.

L’annonce du prochain personnage à ajouter au modèle des combattants Équipement coupable: efforcez-vous aura lieu au début du mois prochain octobre. Mais l’actualité du jeu ne s’arrête pas là, car Système d’arc fonctionne Il a également révélé que ce titre de combat attendu sera mis en vente au printemps 2021, et pas seulement pour Playstation 4, sinon quoi sera également lancé sur PlayStation 5 (devenant ainsi le premier jeu de combat confirmé pour la nouvelle console de Sony) et PC, à travers de Vapeur.

Le nouvel opus de cette saga de combat vétéran prévoit de devenir une sorte de “ renouveau ” ou de redémarrage pour apporter une bouffée d’air frais à sa formule classique. Avec une apparence visuelle époustouflante, Équipement coupable: efforcez-vous Il n’a pas reçu de très bonnes critiques après la presse spécialisée et de nombreux utilisateurs l’ont essayé, le développeur japonais est donc totalement concentré sur l’écoute de la communauté et sur le polissage de toutes les erreurs. Il faudra attendre pour voir si ce titre sera à la hauteur des attentes des fans de jeux de combat.

