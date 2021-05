Guilty Gear Strive La deuxième bêta ouverte est maintenant disponible sur PS5, PS4

hjh OFFICE PRO BETA 1752S - Érable Armoire à portes coulissantes poignée striée en plastique

C'est ainsi que vous mettez vos idées en pratiqueArmoire à porte coulissantes avec une paroi centrale fixe et des plateau d'étagères réglables.Verrouillable, à clés identiques (disponible avec différentes clés sur demande)Dessus, panneaux latéraux dessus et fond 16 mm, façades étagères intermédiaires et tablettes 19 mmPanneau de copeaux avec revêtement de mélamine, d'après DIN 68765, classe d'émission E1, rebord plastique arrondi 2 mm.Dimensions (L x P x H) : 120 x 40 x 74,8 cm Instructions de montage La livraison gratuite se fait de façon standard avec des produits en pièces détachées (en bordure de troittoir). Montage simple grâce aux instructions de montage jointes, également possible sans difficultés pour les profanes. Livraison franco place d'utilisation Déchargement et installation sur site possible moyennant un supplément (seulement en Allemagne et en Autriche).