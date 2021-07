Guilty Gear Strive écrase 500 000 ventes, le premier personnage DLC révélé la semaine prochaine

Guilty Gear Strive s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires depuis son lancement le 11 juin, a confirmé Arc System Works. Aux dernières nouvelles, le superbe jeu de combat avait atteint 300 000 ventes en moins d’une semaine après sa sortie, soit environ 200 000 unités supplémentaires en l’espace d’un mois. Pas mal du tout.

Le développeur a publié l’illustration ci-dessus sur les réseaux sociaux pour célébrer – et nous l’adorons. Ky utilise un bâton de combat avec un degré notable d’élégance, que Sol semble sur le point d’écraser son contrôleur. Espérons que Strive continue d’accumuler des ventes – juste pour que nous puissions voir plus d’œuvres d’art comme celle-ci !

Oh, et le premier personnage DLC de Strive sera révélé la semaine prochaine, le 20 juillet. L’annonce sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube d’Arc System Works à 18 h 00 HNP / 21 h 00 HNE / 2 h 00 BST / 3 h 00 CEST / 10 h 00 JST (techniquement le 21 juillet ici en Europe et au Japon). Si vous ne pouvez pas voir la révélation en direct, ne vous inquiétez pas, nous aurons toutes les nouvelles ici sur Push Square.

