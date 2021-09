Guillermo Del Toro a passé 16 ans à écrire vingt scripts non produits

cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a révélé combien de temps il a passé à écrire des scénarios qui n’ont jamais été adaptés au cinéma. Bien qu’il ait Pacific Rim et Lame 2 à son crédit, il y a de nombreux films de grande envergure que del Toro a écrits qui ne sont jamais passés au grand écran. De Le Hobbit et Hellboy 3 à Justice League Sombre, Del Toro a été impliqué dans plusieurs grands films hollywoodiens au cours des deux dernières décennies.

En raison de différences créatives, de contraintes financières et de temps, les fans ont été plusieurs fois privés de la vision distinctive de del Toro. Le réalisateur visionnaire a toute une page Wikipédia dédiée à ses projets non réalisés. Mais il s’avère que ce ne sont pas seulement quelques films qu’il n’a pas pu faire démarrer. Del Toro a passé sa vie à écrire des scripts qu’Hollywood n’a jamais produits.

Del Toro, Edgar Wright, James Gunn et de nombreux autres cinéastes prolifiques ont été tagués par un fan dans un tweet demandant : « C’est juste curieux, combien de scénarios avez-vous écrits pour des films qui n’ont jamais été réalisés ? » Del Toro a répondu avec un nombre étonnant. Voici ce qu’il a dit.

« D’après mes calculs, j’ai écrit ou co-écrit environ 33 longs métrages scénaristiques. 2-3 réalisés par d’autres, 11 réalisés par moi (Pinocchio en cours) donc environ 20 scénarios non filmés. Chacun demande 6 à 10 mois de travail, donc , il y a environ 16 ans. Juste de l’expérience et de l’amélioration des compétences. «

La réponse de Del Toro a choqué le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, qui a déclaré: » Vous avez abandonné le métier de chirurgien ET d’avocat ET de jouer du violon ET peut-être d’être vraiment bon aux fléchettes ou quelque chose du genre à cette époque. » Vous pouvez consulter les tweets ci-dessous.

Il est en effet choquant que del Toro ait passé 16 ans de sa vie à écrire des histoires qu’Hollywood n’a jamais pris la peine de faire. Et pas des pitchs inachevés, mais 20 scénarios réels. Certains de ses films sont encore en enfer, il est donc possible que Del Toro réalise ses projets de rêve.

D’autres cinéastes sur le fil avaient des histoires similaires à raconter. Couteaux sortis le réalisateur Rian Johnson a répondu par « 7 » tandis que, et Sinistre Le réalisateur Scott Derrickson a déclaré: « J’ai eu une course de 5 ans avant L’Exorcisme d’Emily Rose au cours de laquelle j’ai été payé pour écrire ou réécrire 13 scénarios – aucun d’entre eux n’a été réalisé. Je gagnais bien ma vie mais toute ma créativité serait lue par seulement une poignée de cadres. Cela m’a causé une sorte de mal de l’âme. «

Derrickson a participé à deux projets de grande envergure qu’il a récemment quittés en raison de différences créatives, le Docteur étrange suite et Perce-neige r séries télévisées, respectivement. Une chose similaire est arrivée à Edgar Wright lorsqu’il a quitté Marvel’s L’homme fourmi. Lui et Joe Cornish (Attaquez le bloc) a quand même reçu le crédit d’écriture. Bien que tout cela fasse partie de la carrière de la plupart des cinéastes, en particulier de ceux qui commencent en tant qu’écrivains, c’est aussi une énorme perte de temps et de créativité. Espérons que del Toro et d’autres cinéastes n’auront pas à revivre cela.

Venant au présent, Réalisateur La Forme de l’eau revient cette année avec un thriller psychologique, Allée des cauchemars. Bénéficiant d’un casting de stars comprenant Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman et David Strathairn, Allée des cauchemars sortira le 17 décembre 2021. Del Toro devrait également faire ses débuts animés avec le film en stop motion de Netflix Pinocchio. Le film sera une vision beaucoup plus sombre du personnage. Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett et Tim Blake Nelson ont fourni leur voix pour le film. Pinocchio sortira dans le courant de 2022, après avoir été retardé par la pandémie. Cette nouvelle nous parvient par UPROXX.

