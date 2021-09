Guide: Quand est PlayStation Showcase 2021?

Quelles sont les dates et heures du PlayStation Showcase 2021 ? Quand et où pouvez-vous regarder l’événement en direct sur PS5 de Sony ? Sony a récemment annoncé PlayStation Showcase 2021, et cela ressemble au grand événement PS5 et PS4 que nous attendions. Alors, quels sont tous les détails ? Dans ce petit guide, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur la vitrine.

Sur cette page: Quelles sont les dates et heures pour PlayStation Showcase 2021 ? Où pouvez-vous regarder PlayStation Showcase 2021 ? Combien de temps durera PlayStation Showcase 2021 ? Quels jeux et annonces seront au PlayStation Showcase 2021 ?

Quand est exactement PlayStation Showcase 2021 ? Vous trouverez ci-dessous la date de l’événement et toutes les heures régionales dont vous avez besoin. PlayStation Showcase 2021 a lieu :

Jeudi 9 septembre 2021

Amérique du Nord: 13h HAP / 14h HAR / 15h CDT / 16h HAE

13h HAP / 14h HAR / 15h CDT / 16h HAE Royaume-Uni/Irlande : 21h BST

21h BST L’Europe : 22h CEST / 23h EEST

22h CEST / 23h EEST Asie/Océanie : 5h JST / 4h AWST / 6h AEST

Où pouvez-vous regarder PlayStation Showcase 2021 ?

PlayStation Showcase 2021 sera diffusé en direct à partir des chaînes officielles PlayStation YouTube et Twitch de Sony. Bien sûr, nous organiserons la vitrine ici même sur Push Square, alors rejoignez-nous, ainsi que notre communauté, pendant que nous regardons ensemble.

Si vous manquez l’émission lors de sa sortie en direct, ne vous inquiétez pas, nous vous apporterons toutes les nouvelles dès que possible afin que vous puissiez rester à jour.

Combien de temps durera PlayStation Showcase 2021 ?

Sony a déclaré que PlayStation Showcase 2021 durerait environ 40 minutes. Pour référence, il s’agit à peu près de la même durée que le PlayStation Showcase de l’année dernière.

Quels jeux et annonces seront au PlayStation Showcase 2021 ?

Malheureusement, aucun jeu ou annonce n’a été officiellement confirmé pour PlayStation Showcase 2021. Sony a déclaré que PSVR 2, ou quel que soit le nom du successeur PSVR sur PS5, ne serait pas présent lors de l’événement.

Cela nous laisse donc faire des suppositions éclairées. Sony a annoncé les mises à jour de ses équipes propriétaires, nous prévoyons donc de nouveaux regards sur Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok. Des jeux d’éditeurs et de partenaires tiers seront également présentés. Il est probable que nous verrons Call of Duty: Vanguard, Death Stranding Director’s Cut et la mise à niveau PS5 de Grand Theft Auto V. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations, mais nous imaginons que tout ce qui précède sera des valeurs sûres.

Êtes-vous impatient de regarder PlayStation Showcase 2021 ? Quels jeux espérez-vous voir pendant le spectacle? Faites vos prédictions dans la section commentaires ci-dessous.