Guide: Quand est la vitrine du printemps du Future Games Show?

À quelle heure est le Future Games Show Spring Showcase? Quand pouvez-vous regarder la diffusion en direct du Future Games Show et que sera-t-il diffusé? Après sa projection inaugurale l’année dernière, Future Games Show fait son retour en 2021, avec la première diffusion à venir très prochainement. Alors, quels sont tous les détails? Dans ce guide, nous vous donnerons un aperçu du Future Games Show Spring Showcase.

Sur cette page: Quand est la vitrine du printemps du Future Games Show? Où pouvez-vous regarder Future Games Show Spring Showcase? Combien de temps les futurs jeux montreront-ils la vitrine du printemps? Quels jeux seront annoncés ou présentés au salon Future Games Show Spring Showcase?

Quand est la vitrine du printemps du Future Games Show?

À quelle date et heure commence Future Games Show Spring Showcase? Ci-dessous, vous trouverez toutes les heures régionales dont vous avez besoin pour regarder en direct. Remarque: pour les fuseaux horaires d’Asie / Océanie, l’événement aura lieu aux premières heures du vendredi 26 mars.

Jeudi 25 mars 2021

Amérique du Nord: 14 h 45 PDT / 15 h 45 MDT / 16 h 45 CDT / 17 h 45 HAE

14 h 45 PDT / 15 h 45 MDT / 16 h 45 CDT / 17 h 45 HAE Royaume-Uni / Irlande: 21h45 GMT

21h45 GMT L’Europe : 22h45 CET / 23h45 EET

22h45 CET / 23h45 EET Asie / Océanie: 6h45 JST / 5h45 AWST / 8h45 AEDT

Où pouvez-vous regarder Future Games Show Spring Showcase?

Le Future Games Show Spring Showcase sera diffusé en direct sur les chaînes officielles de GamesRadar: Twitch, YouTube et le site Web lui-même. Alternativement, vous pouvez vous en tenir à Push Square, car nous organiserons l’événement ici et rendrons compte de toutes les actualités PlayStation pertinentes.

Combien de temps les futurs jeux montreront-ils la vitrine du printemps?

Il n’y a pas de mot officiel sur la durée totale de l’événement. Le pré-spectacle durera environ 15 minutes, et nous savons que le livestream devrait présenter environ 40 matchs, nous nous attendons donc à ce qu’il dure environ une heure.

Quels jeux seront annoncés ou présentés au salon Future Games Show Spring Showcase?

Le seul jeu confirmé pour faire une apparition est Le Seigneur des Anneaux: Gollum, pendant le pré-spectacle. Comme nous l’avons mentionné, on sait que l’émission comprendra environ 40 jeux au total, il y aura donc probablement un large éventail couvert. Quant à ce qu’ils pourraient être, personne ne le suppose, mais nous ne nous attendons pas à de grandes annonces de la part d’énormes éditeurs ici – il est plus probable que les jeux présentés seront à plus petite échelle.

Êtes-vous impatient de voir Future Games Show Spring Showcase? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.