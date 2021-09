Guide: nouvelles dates de sortie des jeux PS5 en 2021

@somnambulance Je peux tout à fait les voir annoncer et publier quelque chose, mais je ne peux pas imaginer que ce sera très gros. Ceux-ci ont tendance à être annoncés bien à l’avance pour inciter les ventes de matériel. L’année dernière, ainsi que toute année de sortie de console, était bien sûr une valeur aberrante.

Je pense que le rachat de Bethesda par Microsoft l’année dernière a vraiment bousillé leurs plans. Compte tenu du marketing qu’ils font, il semble qu’ils veulent vraiment que leur public le considère comme une exclusivité phare, mais je ne pense pas que cela (ou Ghostwire) serve plus à cet objectif étant donné que la communauté des joueurs sait que cela arrive à Xbox.

Peut-être verrons-nous quelque chose de petit comme ‘Season’ (si quelqu’un s’en souvient de l’année dernière) ou un jeu surprise Last of Us (soit un spin-off de style Miles Morales/Lost Legacy ou Factions). Selon toute probabilité, j’imagine que ces Q3 et 4 seront très dépendants de tiers. Idéal pour les gens comme moi, pas tellement pour beaucoup de mes amis.