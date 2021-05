Guide: Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (du 3 au 9 mai)

Trio Leuchten Applique noire avec LED dimmable à 3 niveaux, 9 lumières - Pauw

Commandé en semaine avant 20h, livré le lendemain! Livraison et retour gratuits. Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, cette lampe dispose d'un variateur. , Cordon et prise inclus Regardez cette joyeuse applique murale Pauw! Il doit son nom au bel animal auquel il ressemble. L'applique murale est en acier avec une finition noire. Il a une hauteur de 60 cm, une profondeur de 11 cm et une longueur de 103 cm. La plaque de montage a un diamètre de 15 cm et une hauteur de 4,5 cm. Peacock est fourni avec un cordon (150 cm) et une prise. Pauw a un éclairage LED non remplaçable. Avec une puissance lumineuse de 3000 Kelvin et 260 lumens. En moyenne, l'applique murale dure 30 000 heures de fonctionnement. Elle a le label énergétique A +, ce qui signifie qu'il s'agit d'une lampe à économie d'énergie. La lampe est dimmable avec le variateur inclus, vous pouvez donc facilement déterminer vous-même l'intensité lumineuse. Une applique murale gaie qui s'intègre parfaitement dans l'entrée, la chambre (d'enfants) ou le salon. Un vrai coup de pouce pour votre intérieur!