Guide: Meilleurs jeux GTA

Quels sont les meilleurs jeux GTA? Grand Theft Auto est l’une des séries les plus réussies sur le plan commercial de l’industrie, avec plus de 350 millions d’exemplaires expédiés en plusieurs versements depuis sa modeste création en 1997. En tant que tel, nous avons pensé qu’il était temps de classer tous les jeux du monde du crime de Rockstar, avec un peu l’aide de nos lecteurs connaisseurs.

Il s’agit d’une liste en constante évolution, basée sur vos notes de jeu. Nous vous encourageons à classer les titres auxquels vous avez joué avec un score sur 10 afin de vous assurer que cette page reste la liste définitive des meilleurs jeux GTA. Bien sûr, assurez-vous de laisser tomber les commentaires et de nous dire avec quels classements vous êtes d’accord et en désaccord – tout est une question d’opinion, à la fin de la journée.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Canada Date de sortie: 2 avril 1999 ( Etats-Unis ) / 30 avril 1999 ( Royaume-Uni/UE ) Développé et déployé en tant que pack d’extension pour le jeu GTA de base, GTA: London 1969 adhère à tous les mêmes systèmes de jeu que son prédécesseur descendant. La principale différence est qu’il se déroule dans un environnement inspiré du monde réel de Londres à la fin des années 1960 et comprend un argot adapté à la région. Malheureusement, la carte n’est pas vraiment aussi intéressante que les villes américaines fictives trouvées dans le jeu de base, et tous les problèmes de gameplay demeurent.

Éditeur: Rock star / Développeur: Conception DMA Date de sortie: 30 juin 1998 ( Etats-Unis ) / 12 décembre 1997 ( Royaume-Uni/UE ) Le jeu qui a tout déclenché, et franchement pas très bon. Le jeu d’arcade isométrique douteux de DMA Design GTA s’étend sur trois cartes différentes : Liberty City, San Andreas et Vice City. Alors que ceux-ci allaient devenir certains des mondes ouverts les plus emblématiques du jeu, cette expérience d’arcade bizarre – dans laquelle vous effectuez des missions depuis des cabines téléphoniques – vous voit effectuer des tâches afin de gagner des points, présentés comme de l’argent, afin de le progrès. Avec une courbe de difficulté injuste et des commandes lourdes, la sortie a été largement ratée à l’époque, mais allait donner naissance à l’une des plus grandes marques du divertissement.

Éditeur: Rock star / Développeur: Conception DMA Date de sortie: 10 novembre 1999 ( Etats-Unis ) / 22 octobre 1999 ( Royaume-Uni/UE ) Un raffinement du jeu GTA original de haut en bas, GTA 2 introduit quelques améliorations de la qualité de vie, comme la possibilité d’économiser, mais adopte la même structure de base : terminer des missions afin de gagner des points. Il existe un système de gangs, par lequel vous pouvez assumer le travail d’une faction et affecter votre relation avec une autre, mais les commandes encombrantes et les graphismes boueux en font une proposition difficile d’un point de vue contemporain.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Leeds Date de sortie: 17 mars 2009 ( Etats-Unis ) / 19 mars 2009 ( Royaume-Uni/UE ) Initialement sorti pour la Nintendo DS et plus tard porté sur la PSP, GTA: Chinatown Wars est l’entrée portable la plus récente de la prestigieuse série de bacs à sable de Rockstar. Adoptant un point de vue descendant, cette histoire bien présentée mettant en vedette Huang Lee, membre sarcastique de la Triade, rappelle les titres PS1. Avec des scènes cinématiques de bandes dessinées éclatantes et un mini-jeu de trafic de drogue d’une densité impressionnante, cette version offre un peu de répit par rapport aux entrées les plus modernes de la franchise.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Leeds Date de sortie: 24 octobre 2005 ( Etats-Unis ) / 4 novembre 2005 ( Royaume-Uni/UE ) Une réalisation époustouflante à l’époque : Rockstar a réussi à compresser l’intégralité de son bac à sable Liberty City sur le matériel portable de Sony, offrant une histoire GTA complète en déplacement. Bien que GTA: Liberty City Stories se déroule en 1998, avant les événements de GTA 3, de nombreux personnages du camée titre phare de la PS2, étoffent davantage le monde fictif de Rockstar. Le gameplay est quelque peu limité par rapport aux entrées contemporaines – il n’y a pas d’avions, par exemple – mais avoir un monde ouvert entre les mains était tout simplement époustouflant en 2005.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Leeds Date de sortie: 31 octobre 2006 ( Etats-Unis ) / 3 novembre 2006 ( Royaume-Uni/UE ) GTA: Vice City Stories est le deuxième volet majeur de la série policière de Rockstar, et il remonte le temps à 1984, deux ans avant Vice City. Incarnant le caporal militaire Victor ‘Vic’ Vance, le communiqué colle étroitement aux plans établis par ses contemporains, vous voyant construire un empire criminel en achetant des raquettes et des composés.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Nord Date de sortie: 13 avril 2010 ( Etats-Unis ) / 16 avril 2010 ( Royaume-Uni/UE ) Exclusif à la Xbox 360 au début, alors que Microsoft se battait pour étrangler la domination de Sony sur le marché des consoles, GTA: Episodes from Liberty City combinait deux packs d’extension GTA 4: The Lost and the Damned et The Ballad of Gay Tony. Entrelacé avec l’histoire de Niko de la campagne principale, Rockstar a cherché à faire la lumière sur différents côtés de Liberty City, avec Johnny Klebitz explorant la culture des motards et Luis Fernando Lopez examinant la vie d’un mondain. Les deux add-ons étaient un peu plus légers que le jeu principal, Gay Tony en particulier ajoutant des activités populaires comme le Base Jumping.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Nord Date de sortie: 22 octobre 2001 ( Etats-Unis ) / 26 octobre 2001 ( Royaume-Uni/UE ) Le jeu qui a été le pionnier d’une révolution : Rockstar à une main a popularisé le genre du monde ouvert lors de la sortie de GTA 3 en 2001. Situé à Liberty City et mettant en vedette un gangster à deux bits nommé Claude, le jeu a introduit un terrain de jeu urbain avec des systèmes qui se chevauchent pour vous permettre de perdez-vous dedans. Ceci est largement considéré comme l’un des titres les plus influents de tous les temps, et bien qu’il n’impressionne peut-être pas d’un point de vue contemporain, il est impossible d’ignorer l’impact brut de cette sortie.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Nord Date de sortie: 29 avril 2008 ( Etats-Unis ) / 29 avril 2008 ( Royaume-Uni/UE ) Acclamé à l’époque, mais dont on se souvient moins bien, GTA 4 résume l’ère de la PS3 : sa palette de couleurs en sourdine, sa fréquence d’images instable et ses commandes laineuses rendent tout retour difficile dans les temps modernes. Cependant, l’histoire de l’immigrant Niko, arrivant à Liberty City à la recherche du rêve américain, met en place une écriture hilarante et cynique et de nombreux décors grandiloquents. Pris en sandwich entre les décors ensoleillés de San Andreas et de GTA 5, le jeu peut sembler un peu froid – mais c’était Rockstar à son plus brut.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Nord Date de sortie: 18 novembre 2014 ( Etats-Unis ) / 18 novembre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Un jeu si populaire qu’il existe depuis trois générations de consoles, le succès commercial indéfectible de GTA 5 fait de Los Santos le jeu en monde ouvert le plus emblématique jamais créé. Sa campagne ambitieuse à plusieurs volets – mettant en vedette le gangster d’âge moyen Michael, l’aspirant spirituel Franklin et le psychopathe de bonne foi Trevor – est jonchée de moments mémorables, notamment un cambriolage de banque et un braquage de bijouterie. Mais c’est en ligne que le titre a gagné sa longévité, offrant un multijoueur unique en son genre.

Éditeur: Rock star / Développeur: Rockstar Nord Date de sortie: 29 octobre 2002 ( Etats-Unis ) / 29 octobre 2002 ( Royaume-Uni/UE ) Une escapade extraordinaire qui se déroule dans les années 80, GTA: Vice City perfectionne bon nombre des mécanismes introduits pour la première fois dans le GTA 3, et les mélange avec une époque emblématique. Incarnant le gangster Tommy Vercetti, cette version concerne autant son style et sa bande-son que son bac à sable. De manière impressionnante, Vice City s’avère un terrain de jeu attrayant et vous offre la liberté de construire votre propre empire criminel – le tout sur les sons de Flash FM, bien sûr.